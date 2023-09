Secretaria de Assistência Social disponibiliza ID Jovem, Carteira do Idoso, Carteirinha do Autista e NIS durante evento da Ufal Penedo

Descentralizar serviços prestados à população de Penedo é uma das formas de trabalho da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), seja por meio do Programa Assistência Com Você – que acontece nesta quarta, 20, no Matadouro – ou durante eventos, a exemplo da Semana de Extensão e Cultura da Ufal.

A Semaexc 2023 acontece nos próximos dias 21 e 22 de setembro, no Centro de Cultura e Extensão Universitária (CCEU) que funciona no sobrado localizado na Rua Fernandes de Barros, Centro Histórico, próximo da catedral diocesana.

Durante os dois dias do evento, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Penedo disponibilizará atendimento para solicitação da Carteirinha do Autista, ID Jovem, Carteira do Idoso (para transporte gratuito intermunicipal) e consulta ao NIS.

A SEMASDH informa que para solicitar a carteira ID jovem é necessário apresentar o NIS atualizado e documento com nome completo, data de nascimento e o nome da mãe.

O ID Jovem é destinado aos jovens de baixa renda que fazem parte do Cadastro Único, documento que possibilita acesso a benefícios como meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos e também a vaga gratuita ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual.

No caso da pessoa idosa interessada em retirar a carteira que assegura gratuidade ou desconto nos ônibus das linhas intermunicipais, é preciso apresentar carteira de identidade (RG), CPF, comprovante de residência atualizado e telefone para contato.

A solicitação da Carteirinha do Autista também exige a apresentação da carteira de identidade, do RG, comprovante de residência atualizado, cartão SUS e o laudo médico.

A Carteirinha do Autista é disponibilizada em formato digital e assegura prioridade no atendimento em serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.

SISWEEK

Sobre a programação da Semaexc da Ufal Penedo, estão previstas palestras e roda de conversa com os temas Como as vidas negras constroem Penedo, indo além do racismo?, Saúde mental e Empreendedorismo Social e Violência contra a mulher.

O curso de Sistemas de Informação também promove a Sisweek, abordando assuntos como Sistemas de Informação sob a ótica da Inovação Tecnológica, IA e Tomada de Decisão, Ferramentas de gestão de mudanças aplicadas à microempresários e empresas de pequeno porte, Empreendedor de Tecnologia de Sucesso e Profissional de TI de Destaque na perspectiva de Inovação.

As rodas de conversa e mesas-redondas da Sisweek também tratam de temas como Introdução à Inteligência Artificial (IA) e seu impacto na educação: O papel da IA na transformação do ensino e da aprendizagem; Sistemas de informação Quântica: A Próxima Revolução Tecnológica; Sintonizando – A Intimidade entre Sistemas de Informação e Empreendedores, entre outros.