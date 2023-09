Secretaria de Saúde de Penedo capacita enfermeiros, técnicos e auxiliares

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo realizou na segunda-feira (25) uma capacitação com a temática “Atuação da Enfermagem Frente com Pessoas com Feridas”.

O evento contou com a presença de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, que aproveitaram o momento para tirarem todas as dúvidas na hora do atendimento.

A capacitação foi ministrada pela enfermeira obstetra Dannyelly Dayane, que usou o momento para ampliar os conhecimentos de todos no entendimento dos fatores externos e internos que contribuem na cicatrização das feridas.

“O trabalho em equipe da enfermagem é essencial no processo de cuidado da pessoa que possui uma ferida. É preciso sistematizar, é preciso cuidar, é preciso registrar para concretizar o cuidado de enfermagem”, informa Dannyelly.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social midia SEMS Penedo