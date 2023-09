Secretaria de Saúde de Penedo realiza programa para tratamento precoce de doenças parasitárias

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) realiza, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica, o Programa de Controle de Esquistossomose (PCE) em bairros e na zona rural de Penedo.

O trabalho contínuo dos Agentes de Combate às Endemias é feito porta a porta, cadastrando a população, com a entrega de recipiente ao morador que precisa fazer a coleta do material para o exame de fezes, amostra que será encaminhado pelo ACE para análise laboratorial.

A esquistossomose (popularmente conhecida como sistosoma ou barriga d´água) é uma infecção parasitária, cujas formas avançadas podem causar internação hospitalar e óbito. O diagnóstico é feito por análise clínica e histórica do paciente que teve contato com águas contaminadas por caramujos infectados.

“O trabalho do PCE é de extrema importância para população penedense, pois através do diagnóstico e tratamento precoce conseguimos controlar a esquistossomose. Precisamos que nossa população receba os agentes em suas casas, permitindo o cadastro e entregando a amostra no dia seguinte”, explica a Diretora de Vigilância Epidemiológica e Promoção à Saúde, Evelym Ferreira.

Os agentes realizam o cadastro e a entrega dos potes coletores e fazem o recolhimento das amostras no dia seguinte, enviando o material para análise no laboratório da Secretaria Municipal de Saúde. Os resultados são repassados para a equipe de campo também responsável por informar o resultado ao morador.

Nos casos de confirmação da esquistossomose, a população já recebe o medicamento para realizar o tratamento ou a pessoa é direcionada para acompanhamento na unidade básica de saúde, inclusive nos casos de diagnóstico de outro tipo de problema de saúde detectado no procedimento.

“Nosso trabalho consiste, principalmente, em diagnosticar a doença precocemente, através da coleta de fezes porta a porta. A receptividade da população é fundamental para o êxito do programa, aceitando a realização do exame e recebendo os agentes em sua residência. Uma vez encontrados ovos do parasita nas fezes, medicamos o paciente ou encaminhamos para o PSF”, ressalta o Agente de Combate às Endemias, Luciano da Silva Santos.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS