Secretaria Municipal de Educação anuncia Concurso Público com quase 3 MIL VAGAS

Mais um concurso público com excelentes oportunidades. Ao todo são quase 3 mil vagas como oferta imediata e formação de cadastro reserva.

As vagas são para Goiás- SME de Catalão (Secretaria Municipal de Educação).

Os interessados poderão se inscrever até o dia 17 de setembro por meio do site da Fundação Aroeira (www.aroeira.org.br), banca organizadora do processo.

A taxa varia de acordo com a escolaridade:

R$ 80 para ensinos fundamental e médio e R$ 150 para nível superior

Vagas concurso público

Candidatos com diferentes níveis de educação, incluindo ensino fundamental incompleto e completo, têm a oportunidade de concorrer a diversas funções no concurso. As vagas disponíveis são para os seguintes cargos:

Merendeira: 106 vagas e 318 para formação de cadastro reserva (CR).

Auxiliar de Serviços Escolar: 115 vagas e 345 para formação de cadastro reserva (CR).

Auxiliar de Serviços – Construção Civil: 4 vagas e 12 para formação de cadastro reserva (CR).

Encanador: 1 vaga e 3 para formação de cadastro reserva (CR).

Motorista de Frota Escolar: 15 vagas e 45 para formação de cadastro reserva (CR).

Pedreiro: 2 vagas e 6 para formação de cadastro reserva (CR).

Essa variedade de cargos do concurso público oferece oportunidades para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional, contribuindo para uma participação diversificada no concurso.



Demais oportunidades:

Ensino Fundamental (Incompleto e Completo):

Eletricista: 1 vaga e 3 para formação de cadastro reserva (CR).

Escriturário: 8 vagas e 24 para formação de cadastro reserva (CR).

Motorista: 5 vagas e 15 para formação de cadastro reserva (CR).

Ensino Médio:

Eletricista: 1 vaga e 3 para formação de cadastro reserva (CR).

Escriturário: 8 vagas e 24 para formação de cadastro reserva (CR).

Motorista: 5 vagas e 15 para formação de cadastro reserva (CR).

Nível Superior:

Assistente Social: 3 vagas e 9 para formação de cadastro reserva (CR).

Engenheiro Civil: 1 vaga e 3 para formação de cadastro reserva (CR).

Nutricionista: 6 vagas e 18 para formação de cadastro reserva (CR).

Psicólogo: 2 vagas e 6 para formação de cadastro reserva (CR).

Professor de Banda Musical: 4 vagas e 12 para formação de cadastro reserva (CR).

Professor Pedagogo: 366 vagas e 1.098 para formação de cadastro reserva (CR).

Professor de Educação Física: 26 vagas e 78 para formação de cadastro reserva (CR).

Os salários iniciais para esses cargos variam de R$ 1.357,97 a R$ 6.388,31, dependendo da jornada de trabalho semanal, que pode ser de 20h, 30h ou 40h.

Como serão as provas do concurso público?

O concurso público será dividido da seguinte forma:

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para professores; prova de títulos, unicamente classificatória, para nível superior.

A fase objetiva e discursiva vai acontecer no dia 22 de outubro.

