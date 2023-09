Secretaria Municipal de Saúde muda o cronograma de vacinação da Covid-19 em Penedo

Quem ainda não completou o esquema vacinal contra a Covid-19 deve ficar ligado na mudança no cronograma de vacinação em Penedo. Com o controle da doença e o avanço das imunizações, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) agora disponibiliza as vacinas em todos os postos de saúde.

A Diretora de Epidemiologia e Imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Penedo, Dhayanna Gabryella de Oliveira, informa que cada unidade de saúde ficará responsável por realizar um dia na semana a vacinação contra a Covid-19.

A orientação da SEMS é que, quem ainda não completou o esquema vacinal, ou seja, tomou apenas a primeira ou duas doses, deve procurar o PSF mais próximo para se informar qual o dia de tomar a dose.

Em Penedo, desde o começo da vacinação contra a Covid-19, foram vacinadas com a 1ª dose 49.531 pessoas e com a 2ª dose 42.835 pessoas.

No total, somando todas as doses que já foram disponibilizadas, incluindo a Bivalente que encerra o esquema vacinal, foram aplicadas 129.536 doses na população de Penedo.

Texto e foto Gabriela Flores – jornalista e social midia SEMS Penedo