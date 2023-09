Security está NA PROCURA por novos profissionais

A Security, empresa que possui mais de quatro décadas de atuação no mercado de segurança, com ampla experiência em oferecer soluções personalizadas de vigilância, facilities e tecnologia, está contratando novas pessoas para compor o seu time. Desse modo, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas:

Vigilante Ferista – Maringá – PR – Segurança;

Vigilante Intermitente – Lavras do Sul – RS – Vigilância;

Auxiliar de Limpeza -Ferista – Taciba – SP – Limpeza Doméstica;

Servente de Limpeza – Londrina – PR – Segurança;

Auxiliar de Limpeza – Ribas do Rio Pardo – MS – Segurança;

Vigilante – Barros Cassal – RS – Vigilância;

Porteiro Ferista – Votuporanga – SP – Segurança;

Técnico em Segurança do Trabalho – Curitiba – PR – Segurança;

Controlador de Estacionamento – Rondonópolis – MT – Segurança;

Vigilante – Confresa – MT – Segurança;

Auxiliar de Limpeza – Paranaiguara – GO – Segurança;

Vigilante Parcial – Três Lagoas – MS – Vigilância;

Vigilante – Cachoeiro de Itapemirim – ES e Campinápolis – MT – Segurança.

Mais sobre a Security

Sobre a Security, é interessante frisar que, com mais de 8 mil colaboradores, presente em 11 estados + DF, vencedora do Prêmio Valor Carreira por sete vezes consecutivas, certificada pela GPTW e única empresa brasileira membro do Global Securalliance, a Security é a parceira estratégica que você precisa para a operação e continuidade do seu negócio.

Há 43 anos no mercado de segurança, tem expertise em soluções de vigilância, facilities e tecnologia, que são personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.

Como enviar o portfólio?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou das vagas em questão? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!





Fonte: Notícias Concursos