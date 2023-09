SEGREDO REVELADO! Descubra como brasileiros estão FATURANDO R$ 50 MIL fazendo lives no TikTok

O TikTok, também conhecido como Douyin e anteriormente Musical.ly, é uma plataforma de vídeos curtos que nasceu na China e atualmente é propriedade da empresa de tecnologia chinesa ByteDance. Desde o seu lançamento até hoje, o aplicativo ganhou popularidade em todo o mundo, especialmente durante a pandemia da Covid-19, em 2020. Recentemente, uma nova tendência tem permitido que os usuários ganhem dinheiro com o aplicativo. Entenda como alguns brasileiros estão faturando até R$ 50.000 com essa prática.

A nova tendência: “Lives de NPC”

Recentemente, uma nova tendência chamada “Lives de NPC” tem ganhado destaque no TikTok. Essa tendência consiste em fazer lives, ou transmissões ao vivo, nas quais os usuários se comportam como NPCs (Non-Player Characters, ou Personagens Não-Jogáveis). Nos jogos, os NPCs são personagens que interagem com o jogador, mas que não podem ser controlados.

As “Lives de NPC” começaram na Ásia e rapidamente se espalharam para outras partes do mundo. Durante essas lives, os usuários imitam os movimentos e as falas dos NPCs. Os usuários continuam a repetir um ciclo de ações até que alguém que está assistindo envie um presente. Nesse momento, o “personagem” reage de alguma forma, seja por meio de uma frase ou de um gesto.

Como os usuários estão ganhando dinheiro?

Os usuários estão ganhando dinheiro através das “Lives de NPC” devido ao grande número de pessoas que assistem a essas transmissões e aos presentes que são enviados pelos espectadores. Os valores recebidos são variáveis e podem começar em apenas R$ 0,45. No entanto, alguns usuários já conseguiram ganhar até R$ 50 mil com essa atividade.

As “Lives de NPC” tornaram-se uma fonte lucrativa de renda para muitos usuários do TikTok. Como resultado, cada vez mais pessoas estão aderindo a essa tendência na esperança de ganhar dinheiro.

Dicas para ter sucesso com as “Lives de NPC”

Se você está pensando em começar a fazer “Lives de NPC”, aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a ter sucesso:



Conheça o seu público: Antes de começar a fazer lives, é importante entender quem são seus espectadores. Quais são seus interesses? Que tipo de conteúdo eles gostam de assistir? Ao entender seu público, você poderá criar conteúdo que seja atraente e interessante para eles. Seja consistente: Assim como em qualquer outra rede social, a consistência é a chave para o sucesso no TikTok. Tente fazer lives regularmente para manter seu público engajado. Interaja com seus espectadores: Durante suas lives, interaja com seus espectadores. Responda a comentários, agradeça por presentes e seja amigável e convidativo. Promova suas lives: Use outras redes sociais para promover suas lives. Isso pode ajudar a atrair mais espectadores e, consequentemente, aumentar seus ganhos.

Como as pessoas ganham dinheiro com as lives de NPC?

O dinheiro que está sendo ganho por meio dessa tendência é concedido graças ao número de pessoas que esses criadores de conteúdo conseguem alcançar, assim como aos presentes e também devido às recompensas que são enviadas pelos espectadores. Os valores concedidos são variáveis e começam a partir de apenas R$ 0,45.

Quem pode faturar com as lives de NPC no TikTok?

Qualquer usuário do TikTok pode faturar com as lives de NPC, desde que siga um ciclo de ações repetitivas até que uma pessoa que está assistindo envie um presente. Nessa hora, o “personagem” interage de alguma maneira, seja por meio de uma frase ou um gesto.

Por que essa tendência está fazendo sucesso?

A popularidade dessa tendência se deve principalmente à possibilidade de ganhar dinheiro de forma divertida e interativa. Além disso, a prática não exige grandes investimentos ou equipamentos sofisticados, o que facilita a participação de um grande número de usuários.

Quais são as críticas à tendência das lives de NPC?

Apesar do sucesso, a tendência das lives de NPC também tem recebido algumas críticas. Alguns usuários afirmam que a prática pode ser monótona e repetitiva, enquanto outros questionam a ética de ganhar dinheiro imitando personagens de jogos.

Em síntese, a tendência das lives de NPC no TikTok é mais um exemplo de como as redes sociais podem ser usadas para ganhar dinheiro de maneira criativa. Contudo, é importante lembrar que, como qualquer outra atividade na internet, é necessário ter cuidado e bom senso para garantir uma experiência segura e positiva.

Recomendações

Se você está pensando em aderir à tendência das lives de NPC no TikTok, lembre-se de pesquisar bem sobre o assunto e entender como funciona a monetização na plataforma. Além disso, é importante sempre respeitar as regras da comunidade e manter uma postura ética e responsável.