SEGREDO REVELADO! Forma garantida para AUMENTAR o LIMITE do Nubank em segundos

Se você é cliente do Nubank e quer ter mais crédito disponível para fazer suas compras, saiba que o aplicativo conta com diversas opções para aumentar o limite do cartão. Entre essas opções, a instituição oferece uma forma que garante a liberação do crédito em apenas alguns segundos.

A seguir, confira a matéria na íntegra e entenda como funciona o processo de liberação de crédito no Nubank e conheça as formas disponíveis para solicitar mais crédito.

Como o Nubank avalia o limite de crédito?

O Nubank é um banco digital. Assim, oferece diversos serviços para os seus clientes com benefícios exclusivos. Um deles é o cartão de crédito livre de anuidade e taxas.

Quando recebe uma solicitação de cartão de crédito, o Nubank analisa diversos fatores antes de fazer a concessão. A seguir, confira o que o banco leva em consideração para liberar limite de crédito pelo aplicativo:

Renda;

Histórico de crédito em outras instituições financeiras, como bancos, financeiras e lojas;

O comportamento de pagamento do cliente, como o pagamento da fatura em dia, se paga sempre o valor total ou recorre a formas de financiamento da fatura;

Se o cliente utiliza o limite que já possui disponível;

A situação cadastral do cliente, como restrições no CPF ou pendências judiciais.

Além de considerar esses fatores para liberar o limite inicial, o Nubank também refaz a análise de forma periódica. Dessa maneira, o limite das pessoas que já são clientes podem aumentar ou diminuir de acordo com os resultados da análise.

Como solicitar um aumento de limite pelo aplicativo?



Você também pode gostar:

O Nubank oferece diversas possibilidades para o aumento do limite pelo aplicativo. Uma delas é justamente fazendo a solicitação pelo app. Para isso, siga o passo a passo:

Em primeiro lugar, abra o aplicativo do Nubank e selecione na opção “Cartão de crédito” ;

; Depois, selecione “Ajustar limite” e, depois, “Pedir novo limite máximo” ;

e, depois, ; Na sequência, é só digitar o valor desejado ou usar a barra para ajustar;

Por fim, basta selecionar o motivo pelo qual você quer aumentar o limite e finalizar clicando em “Pedir aumento de limite”.

Após seguir o passo a passo, a resposta à solicitação irá demorar apenas alguns minutos. Caso a resposta seja positiva, o novo limite já ficará disponível para uso. Mas caso seja negativa, é possível fazer uma nova solicitação após 30 dias.

Além disso, conheça também outras formas de aumentar o limite de crédito no Nubank:

Adiantamento do pagamento da fatura: outra forma de conseguir mais crédito no aplicativo é fazer o pagamento da fatura antes do seu fechamento. Dessa forma, o banco irá liberar o limite em apenas alguns minutos. Mas é importante lembrar que a fatura continuará em aberto até a data do fechamento;

outra forma de conseguir mais crédito no aplicativo é fazer o pagamento da fatura antes do seu fechamento. Dessa forma, o banco irá liberar o limite em apenas alguns minutos. Mas é importante lembrar que a fatura continuará em aberto até a data do fechamento; Concentrar os gastos do cartão Nubank: concentrar os seus gastos no cartão de crédito, de forma a utilizar todo o limite, faz com que o Nubank entenda que você precisa de mais limite. Dessa forma, quanto mais você utilizar o seu cartão, melhor o banco poderá entender o seu padrão de consumo e maior será a possibilidade de conseguir mais crédito na instituição.

Nubank garante aumento do limite em segundos com o Nu Limite Garantido

Se você já utilizou as opções anteriores, mas não teve a solicitação de crédito aprovada, poderá utilizar o Nu Limite Garantido. Através dele, o Nubank libera mais limite no cartão de crédito em apenas alguns segundos.

Além disso, qualquer pessoa pode utilizar a ferramenta e conseguir mais crédito de forma garantida. Isso porque não é necessário análise de crédito para conseguir a aprovação.

Funciona assim: quando você faz um investimento no Nu Limite Garantido, o valor que você investiu retorna para você como limite no cartão de crédito. E o melhor é que o dinheiro continua rendendo.

Veja o passo a passo para aderir:

Em primeiro lugar, abra o aplicativo do Nubank e toque na opção “Cartão de crédito” ;

; Depois, toque em “Ajustar limite” na parte inferior da tela e escolha a opção “Nu Limite Garantido” ;

na parte inferior da tela e escolha a opção ; Na sequência, escolha entre “Caixinha RDB” ou “Tesouro Direto” e toque em “Continuar” ;

ou e toque em ; Digite o valor que deseja usar como garantia ou use a barra para ajustar e toque em confirmar;

Por fim, digite a sua senha de quatro dígitos para confirmar a operação.

Pronto! A partir de agora o valor investido já estará disponível como limite de cartão de crédito. Mas é importante lembrar que, ao utilizar o limite do seu cartão em compras, o dinheiro investido ficará bloqueado para resgate até que a fatura tenha sido paga.