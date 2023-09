Seguidores de Gracie Hunt maravilhados com o lindo visual da herdeira dos Chiefs na abertura da temporada da NFL

Gracie Hunta filha de 24 anos do bilionário Chefes de Kansas City proprietário Clark Hunt, roubou a cena no jogo de abertura da nova temporada da NFL. A ex-Miss Kansas chamou a atenção ao participar do Chefes confronto com o Leões de Detroitvestindo uma camiseta de Kansas City combinada com um vestido justo com estampa animal, salto alto combinando e uma clutch.

“E assim começa”, Gracie legendou a sessão de fotos no Instagram, onde possui impressionantes 378.000 seguidores. Sua aparência deslumbrante não passou despercebida pelos fãs, com um deles comentando: “Você está absolutamente incrível, Gracie!” Outro disse: “Impecável como sempre”, enquanto um terceiro acrescentou: “Simplesmente lindo!” Um quarto comentou: “Rainha de Arrowhead”.

Caçar tem desfrutado de uma agenda agitada de entressafra desde o Super Bowl dos chefes triunfo em fevereiro. Em junho, ela participou do Grande Prêmio de Fórmula 1 em Montreal antes de viajar para o Havaí, onde nadou com tubarões. Gracie também postou inúmeras fotos de seu tempo em Aspen, Colorado, e posou para várias fotos de biquíni durante as férias em Cabo San Lucas, México.

Leões estragaram a festa dos Chiefs

Dentro de campo, não foi um começo tão feliz para os Chiefs. Os atuais campeões do Super Bowl perderam por 21 a 20 para os Leões como Patrick Mahomes foi ofuscado por Jared Goff.

Enquanto isso, os fãs da NFL reivindicaram o Chefes vs. Leões o jogo foi fraudado depois que o analista da NBC percebeu uma jogada importante. No entanto, a aparência deslumbrante de Hunt foi o assunto da cidade.