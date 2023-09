Seguro-desemprego vai aumentar em 2024? Descubra agora

O seguro-desemprego, um dos benefícios fundamentais para os trabalhadores brasileiros com carteira assinada que enfrentam demissões sem justa causa, está prestes a passar por um aumento no valor a partir de 2024. Tal aumento vem como resultado das projeções de reajuste no salário mínimo, que também está programado para receber um acréscimo em seus valores.

Para aqueles que têm salário equivalente ao salário mínimo vigente, a notícia é especialmente promissora. Isso porque, de acordo com as estimativas, o valor do salário mínimo deve sofrer um reajuste em 2024, elevando-o para R$ 1.421,00. Como o valor do seguro-desemprego é calculado com base na média dos salários recebidos nos três meses anteriores à demissão, os beneficiários que recebem um salário mínimo também verão um aumento correspondente no valor do seu seguro-desemprego.

Essa medida representa um passo significativo em direção a uma maior assistência financeira para aqueles que dependem do seguro-desemprego como fonte de sustento durante períodos de desemprego involuntário. O aumento no valor do seguro-desemprego é uma iniciativa que visa proporcionar uma maior rede de segurança para os trabalhadores brasileiros em situações difíceis.

Quem pode receber o seguro-desemprego?

É importante observar que, para receber o seguro-desemprego, os trabalhadores precisam atender aos requisitos estabelecidos pelo governo, que incluem ter trabalhado com carteira assinada e ter sido demitido sem justa causa. Portanto, é crucial que os interessados estejam cientes dessas condições e procedimentos para garantir o acesso ao benefício.

Para ter direito ao seguro-desemprego, o trabalhador não deve receber outros benefícios da Previdência Social, com exceção de auxílio-acidente e pensão por morte. Além disso, é necessário fazer a solicitação do seguro-desemprego dentro do prazo estabelecido, que normalmente é de até 120 dias após a data da demissão.

É importante ressaltar que esses critérios podem estar sujeitos a mudanças e podem existir regras especiais para categorias específicas, como pescadores artesanais ou trabalhadores resgatados de situações análogas à escravidão. Portanto, é aconselhável verificar as informações mais atualizadas nos canais oficiais do Ministério da Economia ou buscar orientação em um posto de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego.

Quando um trabalhador se encontra em uma situação de desemprego sem justa causa no Brasil, é fundamental estar ciente dos procedimentos para solicitar o seguro-desemprego. Para facilitar o acesso a esse auxílio, apresentamos abaixo os diferentes meios pelos quais é possível pedir o seguro-desemprego:

Portal de Serviços (Web): O processo pode ser iniciado no Portal de Serviços do governo. O site oficial oferece instruções detalhadas para efetuar a solicitação.

Aplicativo Móvel (Android e iOS): Aqueles que preferem usar dispositivos móveis têm a alternativa do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Este aplicativo está disponível para sistemas Android e iOS.

Enviar a solicitação por e-mail é uma opção adicional. Os pedidos podem ser encaminhados para os endereços de e-mail corporativos das Superintendências Regionais do Trabalho. O formato de e-mail padrão é trabalho.(uf)@economia.gov.br, com “uf” sendo substituído pela sigla correspondente ao estado de residência.

Para suporte direto e orientação personalizada, o número 158 está disponível. Este canal de atendimento é dedicado ao seguro-desemprego e oferece assistência para dúvidas e orientações durante o processo de solicitação.

É importante observar que a documentação necessária deve ser reunida antes de iniciar o processo de solicitação do seguro-desemprego. Seguir os procedimentos adequados de acordo com o método escolhido pode facilitar o processamento da solicitação.