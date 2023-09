Seis bancos retomam crédito para beneficiários; confira lista

O empréstimo consignado para beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) voltou a ser oferecido por seis instituições financeiras no Brasil. Essa retomada ocorreu após a decisão unânime do Supremo Tribunal Federal (STF) que manteve a constitucionalidade dessa modalidade de crédito para os beneficiários do BPC. Agora, Banco do Brasil, Bradesco, C6 Bank, Itaú, PagBank e Santander estão oferecendo o empréstimo consignado para esse público.

O que é o BPC?

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício assistencial garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) que visa a amparar idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda. Para se qualificar para o BPC, é necessário comprovar uma renda familiar per capita de até um quarto do salário mínimo, atualmente equivalente a R$ 330.

O Empréstimo Consignado

O empréstimo consignado do BPC é uma modalidade de crédito em que o valor das parcelas é descontado diretamente na folha de pagamento ou no benefício do tomador do empréstimo, como aposentadoria ou pensão. Essa forma de crédito é bastante popular por oferecer taxas de juros mais baixas em comparação a outras modalidades.

Anteriormente, a contratação de empréstimo consignado para beneficiários do BPC foi suspensa em março de 2023 por uma medida provisória que reestruturou o Bolsa Família. No entanto, a decisão do STF restabeleceu a possibilidade de contratação desse tipo de empréstimo.

Quais Bancos estão Oferecendo o Consignado para Beneficiários do BPC?

Até o momento, Banco do Brasil, Bradesco, C6 Bank, Itaú, PagBank e Santander confirmaram a retomada dessa modalidade de crédito.

Confira abaixo a tabela com as taxas de juros praticadas por cada banco:



Banco Taxa de Juros Banco do Brasil 1,76% a 1,89% a.m Bradesco Não informou C6 Bank Até 1,91% a.m Itaú Até 1,91% a.m PagBank A partir de 1,70% a.m Santander Não informou

É importante ressaltar que cada instituição financeira pode estabelecer suas próprias condições para a concessão do empréstimo consignado, como limite de crédito e prazo máximo de pagamento.

Como Contratar o Empréstimo Consignado para Beneficiários do BPC?

Para contratar o empréstimo consignado, os beneficiários do BPC devem entrar em contato com a instituição financeira de sua escolha. Será necessário apresentar os documentos solicitados e preencher os formulários necessários para a análise de crédito.

É importante verificar as condições oferecidas por cada banco, como taxas de juros, prazos de pagamento e valor máximo do empréstimo. Dessa forma, é possível escolher a opção que melhor se adequa às suas necessidades financeiras.

Benefícios do Empréstimo Consignado para Beneficiários do BPC

A retomada do empréstimo consignado para beneficiários do BPC traz diversos benefícios para esse público. Além de oferecer taxas de juros mais baixas em comparação a outras modalidades de crédito, o empréstimo consignado também permite um maior controle financeiro, já que as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento ou no benefício.

Outro ponto positivo é a possibilidade de utilizar o crédito para diversos fins, como pagamento de dívidas, realização de reformas, compra de bens duráveis ou até mesmo investimentos. No entanto, é importante utilizar o empréstimo com responsabilidade e garantir que as parcelas possam ser pagas sem comprometer o orçamento familiar.

Importância da retomada do empréstimo do BPC

A retomada do empréstimo consignado para beneficiários do BPC pelos bancos é uma excelente notícia para esse público. Com taxas de juros mais baixas e condições favoráveis, essa modalidade de crédito pode ser uma ótima alternativa para quem precisa de recursos financeiros.

No entanto, é fundamental avaliar as condições oferecidas por cada instituição financeira e garantir que o empréstimo seja utilizado de forma consciente e responsável. Antes de contratar o empréstimo consignado, é recomendado comparar as opções disponíveis e verificar qual se encaixa melhor nas suas necessidades e capacidade de pagamento.

Portanto, se você é beneficiário do BPC e está precisando de crédito, aproveite essa oportunidade e analise as opções oferecidas pelos bancos. Lembre-se sempre de ler atentamente o contrato e esclarecer todas as suas dúvidas antes de assinar qualquer documento. O empréstimo consignado pode ser uma ferramenta útil para o seu planejamento financeiro, desde que seja utilizado de forma consciente e responsável.