Seleção de Temporários do Ministério da Saúde é autorizado

Se você tem interesse em trabalhar no Ministério da Saúde, uma das maiores instituições públicas do país, fique atento a esta notícia. Pois, a seleção Ministério da Saúde Temporários foi autorizada e deve acontecer em breve.

Neste artigo, vamos dar todos os detalhes sobre esse concurso. Já adiantando que oferecerá 300 vagas para profissionais de nível superior em diversas áreas.

Desse modo, você vai saber o que faz o Ministério da Saúde. Além disso conferir quais são as vagas e os requisitos da seleção, como será a prova da seleção e como se inscrever na seleção. Vamos lá?

O que faz o Ministério da Saúde?

O Ministério da Saúde é o órgão responsável por planejar, coordenar e executar as políticas públicas de saúde no Brasil. Assim, tem como missão promover a saúde da população. Para isso, realiza ações como garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, prevenir e controlar doenças. Bem como, reduzir as desigualdades sociais e regionais e fomentar a participação social.

É composto por diversas secretarias, órgãos e entidades vinculadas, que atuam em diferentes áreas. Por exemplo, como atenção primária, vigilância sanitária, assistência farmacêutica, gestão do trabalho e da educação em saúde, ciência e tecnologia, regulação e fiscalização, entre outras.

Também coordena o Sistema Único de Saúde (SUS), que é o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais. Aliás, o SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, atendendo mais de 200 milhões de brasileiros.

Quais são as vagas e os requisitos da seleção Ministério da Saúde Temporários?



A seleção Ministério da Saúde Temporários foi autorizado pela Portaria nº 1.161/2023 do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI). Ainda, teve a publicação no Diário Oficial da União de 25 de setembro de 2023.

Dessa forma, a seleção vai oferecer 300 vagas para contratação temporária de profissionais de nível superior em diversas áreas. Sendo assim, a distribuição das vagas acontecerá da seguinte forma:

Analista de Requisitos Processuais, Normativos, Econômicos e Financeiros (218 vagas);

Técnico Administrativo (28 vagas);

Analista Técnico em Equipamentos (18 vagas);

Gestor (16 vagas);

Analista de Dados e Controle de Qualidade (12 vagas);

Analista Técnico em Edificações (8 vagas).

Os profissionais contratados serão lotados no Fundo Nacional de Saúde (FNS). Em suma, que é uma unidade orçamentária do Ministério da Saúde responsável pela gestão financeira dos recursos destinados ao SUS.

Os salários variam de R$ 3.441,24 a R$ 10.302,00, dependendo do cargo e da qualificação do candidato. Além disso, os temporários terão direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-saúde, gratificação por desempenho, adicional por qualificação, entre outros benefícios.

Para concorrer a qualquer uma das vagas, é preciso ter nível superior completo em qualquer área de formação, reconhecido pelo MEC.

Além disso, é preciso ter idade mínima de 18 anos, nacionalidade brasileira ou portuguesa (com direitos iguais). Assim como, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (se for o caso), ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, entre outros requisitos.

Como será a prova da seleção Ministério da Saúde Temporários?

Então, a prova da seleção Ministério da Saúde Temporários será composta por questões objetivas e discursivas. Logo, abrangendo as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Noções de Informática;

Legislação;

Conhecimentos Específicos.

A prova objetiva terá 100 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos básicos e específicos. Enquanto, cada questão valerá 1 ponto. Assim, obterá a aprovação, o candidato que obtiver, no mínimo, 50% dos pontos totais e não zerar nenhuma disciplina.

A prova discursiva consistirá em duas questões dissertativas e uma peça técnica sobre temas relacionados à área de atuação do candidato. Então, essa etapa valerá 100 pontos. Logo, a sua avaliação acontecerá da seguinte forma: a adequação ao tema, à estrutura textual, à coerência, à coesão, à clareza, à correção gramatical e à originalidade.

A aplicação da prova objetiva e a prova discursiva serão no mesmo dia e terão duração de 4 horas. A data prevista para a realização das provas é o dia 2 de julho de 2024, no turno da manhã. Posteriormente, acontecerá a divulgação dos locais de prova pela banca organizadora da seleção, que ainda não foi definida.

Concurso Ministério da Saúde

A seleção Ministério da Saúde Temporários é uma ótima oportunidade para quem quer trabalhar em uma das maiores instituições públicas do país, que tem como missão promover a saúde da população brasileira. Desse modo, a seleção vai oferecer 300 vagas para profissionais de nível superior em diversas áreas, com salários atrativos e benefícios variados.

Para se preparar para esse concurso, você precisa estudar com antecedência e dedicação. Assim, seguindo o conteúdo programático do edital, que deve ser publicado em breve.

Não perca tempo e comece hoje mesmo a estudar para a seleção Ministério da Saúde Temporários. Assim, você estará mais perto de realizar o seu sonho de ser um servidor público do Ministério da Saúde. Por isso, boa sorte!