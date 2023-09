Seleção dos EUA cai para a Alemanha nas semifinais da Copa do Mundo da Fiba

Os Estados Unidos não vão buscar o ouro na Copa do Mundo da Fiba… o time cheio de talentos da NBA acaba de perder para a Alemanha nas semifinais do torneio internacional.

Embora tenha sido uma disputa acirrada no primeiro tempo, a Alemanha conseguiu se adiantar no terceiro quarto… e os EUA perderam por 10 pontos no final dos minutos finais do jogo. Apesar de um esforço tardio, os EUA não conseguiram eliminar o défice, caindo 113-111.