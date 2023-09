Seleção espanhola se manifesta sobre o ‘Caso Rubiales’: Rejeitamos seu comportamento inaceitável

Tele capitães do Seleção Espanhola de Futebol foram abertos à mídia antes do treino da equipe na Ciudad del Fútbol, ​​em Las Rozas, às 18h45.

Os capitães do plantel representaram os seus companheiros, embora Álvaro Morata tenha sido o encarregado de ler o seu comunicado na íntegra.

Todos os jogadores da selecção nacional acompanharam os seus companheiros na primeira fila da conferência de imprensa no ‘Caso Rubiales‘, embora houvesse não houve tempo para perguntas e os jogadores voltaram imediatamente aos treinos.

No comunicado de imprensa, as jogadoras manifestaram por unanimidade o seu absoluto repúdio ao comportamento de Luis Rubiales durante a final do Mundial Feminino e apoiaram as suas companheiras, pois esperam que o marco alcançado na última Copa do Mundo receberá o reconhecimento que merece.

É importante frisar que o comunicado foi antecipado pelos capitães, mas é o sentimento de todo o grupo de jogadores.

Declaração completa dos jogadores da seleção espanhola

Álvaro Morata, como capitão da seleção nacional, tomou a palavra em conferência de imprensa para expressar:

“Em primeiro lugar, gostaríamos de expressar mais uma vez o nosso orgulho e os nossos mais sinceros parabéns à seleção feminina pela conquista da Copa do Mundo em Sydney”, declarou.

“Um marco histórico cheio de significado que marcará um antes e um depois no futebol feminino espanhol, inspirando muitas mulheres com um triunfo inestimável. o nosso pesar e solidariedade para com os jogadores que viram o seu sucesso manchado.

“Queremos rejeitar o que consideramos um comportamento inaceitável por parte do senhor Rubiales, que não esteve à altura da instituição que representa.

“Estamos firme e claramente ao lado dos valores que o desporto representa. O futebol espanhol deve ser um motor de respeito, inspiração, inclusão e diversidade e deve dar o exemplo com a sua conduta dentro e fora do campo.

“A partir de hoje, enfrentamos um campo de treino decisivo para o futuro do futebol espanhol no caminho para a qualificação para o Euro 2024, com dois jogos contra a Geórgia e Chipre. Gostaríamos de poder concentrar-nos nas questões desportivas a partir de agora, dada a importância de os desafios que temos pela frente.”