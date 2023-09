Selena Gomez bate palmas após reação viral a Chris Brown no VMAs

Selena Gomez está recebendo tratamento de meme da Internet após sua reação de desaprovação a Chris Brown no VMA, mas ela rapidamente respondeu quando a premiação terminou.

Confira… ela franze o rosto e para de bater palmas enquanto a colaboração dele com Chloé , “Como se sente”, foi anunciado. Seu sorriso voltou e suas palmas continuaram depois que eles passaram para o próximo nome.

A cantora pulou no Instagram após as festividades – e mais importante, depois que o clipe circulou… prometendo “nunca mais ser um meme”, acrescentando que preferia não ter nenhuma reação do que mostrar seus sentimentos genuínos.