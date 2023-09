Selena Gomez e sua tatuagem de ponto e vírgula: Qual o significado por trás disso?

Fou há alguns anos, Selena Gpmez tem sido uma das celebridades mais transparentes com seus fãs em relação a seus sentimentos emocionais.

Em 2018, ela foi internada em um centro de saúde mental onde foi diagnosticada com transtorno bipolar, algo ela falou abertamente.

Aos 31 anos, a vida da ex-estrela da Disney não foi nada fácil. Desde 2011 ela luta contra o lúpus, uma doença autoimune crônica que pode afetar praticamente qualquer parte do corpo, observa o site. saudável.ny.gov.

O sistema imunológico do corpo foi projetado para combater substâncias estranhas, mas em pessoas com lúpus ele se torna hiperativo e forma anticorpos que atacar tecidos e órgãos saudáveis.

Essa doença a levou a ter problemas de saúde que a levaram a receber um transplante de rim em 2017, que lhe foi doado por uma amiga França Raisa.

Além de sua complicada situação de saúde, ela também não tem se saído muito bem em questões amorosas, já que seu icônico relacionamento de vários anos com Justin Biebermarcado por múltiplos rompimentos e abusos emocionais, prova.

Apesar de tudo isso, a cantora de ‘Love You Like A Love Song’ conseguiu se superar e seguir em frente, e tem na pele uma tatuagem com um significado importante sobre saúde mental.

O significado por trás da tatuagem de ponto e vírgula de Selena Gomez

Segundo El Heraldo de Mexico, gramaticalmente falando o ponto e vírgula serve para indicar uma pausa mais longa que a vírgula, mas menos marcada que o ponto final, mas para quem tatua tem um significado mais profundo.

Tatuar o ponto e vírgula representa a esperança necessária para momentos de escuridão e, em pessoas que lutaram contra a depressão ou que tiveram tentativas de suicídio, simboliza um momento em que pensaram em acabar com suas vidas, mas decidiu resistir, combatendo as desordens e as automutilação.

Segundo o veículo, a tatuagem de ponto e vírgula é um lembrete de que nenhuma situação, mesmo a tristeza profunda, é permanente.