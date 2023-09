SEM benefício, inscritos no CadÚnico passam APERTO

O Bolsa Família, que desempenhou um papel fundamental na luta contra a pobreza e a desigualdade social no Brasil, está prestes a passar por mudanças significativas a partir de setembro. Uma das alterações envolve a suspensão temporária de um dos benefícios complementares para inscritos no CadÚnico, que passará a ser pago de forma bimestral.

Essa modificação também resultará em uma redução de R$110 no valor do benefício, o que tem deixado os inscritos no CadÚnico em estado de alerta. Além do mais, o pente-fino do Governo Federal está suspendendo outros repasses daqueles que estão em situação de inadequação quanto às regras.

A mudança no programa

Com esse novo formato, o Auxílio-Gás será concedido a cada dois meses, proporcionando às famílias cadastradas no programa uma maior capacidade de planejamento e controle de seus orçamentos. Essa alteração visa oferecer maior previsibilidade e segurança financeira aos beneficiários, permitindo que planejem melhor o uso do auxílio-gás e, assim, melhorando a qualidade de vida.

Além disso, a mudança para pagamentos bimestrais também visa aprimorar os processos de controle e fiscalização do programa. Com um fluxo financeiro menos frequente, o governo terá mais tempo para verificar a adequação dos beneficiários ao programa, garantindo o uso eficiente e justo dos recursos.

Quem tem direito ao cadastro para o Bolsa Família?

É importante lembrar que o Bolsa Família é direcionado principalmente a famílias em situação de extrema pobreza. Além disso, é preciso ter renda per capita de até R$ 218,00 mensais.

Em alguns casos, para receber os complementos a família deve ter crianças ou adolescentes menores de 17 anos, gestantes ou nutrizes em sua composição. Para acessar o programa, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Etapas para cadastro no CadÚnico



O processo de cadastro no CadÚnico envolve várias etapas. Vai desde a procura pelo responsável familiar até a análise e aprovação das informações pelo gestor do programa, geralmente a prefeitura local. É importante manter o cadastro atualizado, especialmente quando ocorrerem mudanças na situação da família.

Se você deseja verificar se sua família atende aos critérios e tem direito ao Bolsa Família, recomendamos entrar em contato com a prefeitura de seu município ou acessar o site oficial do CadÚnico para obter informações atualizadas sobre os requisitos de elegibilidade específicos.

Quais são os questionamentos feitos aos responsáveis pelo grupo familiar para o processo de inscrição?

Abaixo, apresentamos as questões geralmente formuladas durante o processo para inscrição no Cadastro Único.

A família possui ancestralidade indígena? Caso afirmativo, em qual reserva ou grupo étnico reside?

A família é parte de uma comunidade quilombola? Se sim, qual é o grupo específico?

Existe algum membro da família que tenha estado hospitalizado ou em abrigo por pelo menos 1 ano?

Quantas pessoas fazem parte da família no momento?

Quais são os nomes, gêneros e origens étnicas de cada membro da família?

Onde ocorreram os nascimentos dos pais, e quais são seus nomes completos?

Todos os nascimentos tiveram registro feito no cartório?

Outros programas sociais que se relacionam com o CadÚnico

Além do Bolsa Família, que é o programa mais amplamente reconhecido e utiliza o CadÚnico, outros programas também se beneficiam deste cadastro como método de inscrição. Entre eles, destacam-se:

BPC – Este programa oferece um salário mínimo mensal para idosos ou pessoas com deficiência que não possuem meios de sustento;

Tarifa Social – O TSEE proporciona descontos na conta de energia elétrica para famílias de baixa renda, tornando o acesso à eletricidade mais acessível;

Minha Casa Minha Vida – Este programa oferece subsídios para facilitar a aquisição de moradias para famílias de baixa renda, contribuindo para a melhoria das condições habitacionais;

Pronatec – Disponibiliza cursos profissionalizantes gratuitos para jovens e adultos de baixa renda, ampliando suas oportunidades de formação e emprego.

Esses programas utilizam o CadÚnico como uma forma eficaz de identificar e atender às necessidades das famílias de baixa renda. Dessa forma, é possível assegurar que os benefícios cheguem às pessoas que realmente necessitam deles.