O rei Charles, nosso futuro governante do reino, parece estar brincando de esconde-esconde com ninguém menos que o próprio príncipe Harry. De acordo com uma fonte do palácio (você sabe, aqueles que sempre guardam os segredos mais interessantes), Rei Carlos está muito ocupado para passar algum tempo de qualidade com seu filho mais novo, atormentardurante Harry por vir Reino Unido escapada.

O duque ruivo, que tem se pavoneado ao lado do fabuloso Meghan Markle desde que se despediram da vida real, não alcançará seu irmão mais velho, Príncipe Williamqualquer. LondresParece que não é grande o suficiente para os dois.

Agora, você deve estar se perguntando por que essa rivalidade familiar continua a acontecer. Bem, querido, tudo remonta aos dias em que atormentar e Meghan declararam sua independência do circo real em janeiro de 2020. Desde então, eles têm espalhado sujeira real a torto e a direito, até mesmo nos presenteando com um Netflix documentário e atormentarlivro de memórias que conta tudo, “Poupar.”

Esta dupla dinâmica ficou de fora da lista de convidados do sarau de verão da família real em Balmoral este ano. Ai! E agora, com Casa de campo Frogmoresua fantasia Windsor escavações, não está mais na foto, ficamos todos nos perguntando onde atormentar descansará sua cabeça real durante seu rápido Reino Unido percorrer.

A fofoca real que o príncipe Harry trouxe ao templo deixou o rei Charles farto

Agora, no último episódio de “As Crônicas Dramáticas Reais“, atormentar ocupa o centro do palco para nos lembrar que ele não é um príncipe qualquer. Em um fresco Netflix documentário, “O Coração de Invictus”, ele derrama o chá real sobre a falta de “apoio” que recebeu depois da mãe, Princesa Dianafaleceu tragicamente em 1997.

atormentar também aponta o dedo para o querido pai, Rei Carlosalegando que o homem não conseguiu nem dar um abraço ao dar a notícia devastadora sobre Diana. Bem, o que você espera de uma família que trata as emoções como relíquias antigas?

Insiders também dizem Carlos está secretamente orgulhoso de Harry Trabalho Invicto. Ele só tem uma maneira engraçada de mostrar isso, aparentemente. Então, o que vem a seguir atormentar? Bem, depois que ele agracia o Prêmios WellChild com sua presença (e possivelmente mais algumas revelações reais), ele partirá para Alemanha para o Jogos Invictusque ele fundou após um pouco de inspiração no Jogos de guerreiro do outro lado da lagoa.

Dele Prêmios WellChild discurso cai na noite anterior ao primeiro aniversário de Da Rainha Elizabeth II passagem. Fale sobre um redemoinho real! Vai atormentar roubar os holofotes na cerimônia de premiação? Teremos que esperar para ver porque há rumores de que os irmãos William e atormentar não troquei uma palavra desde “Poupar” chegou às prateleiras. E só para manter as coisas interessantes, Meghan está pulando o Prêmios WellChild para cuidar da ninhada real, mas se juntará atormentar em Alemanha.