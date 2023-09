Sem Lionel Messi, o Inter Miami derrotou o Sporting KC em casa por 3 a 2 e conquistou 3 pontos cruciais

Inter Miami estavam preocupados indo para o sábado MLS jogo da temporada regular contra Sporting KC por uma razão principal: eles ficariam sem Lionel Messi. Apesar da ausência da estrela do futebol Miami continuou com sua impressionante forma de marcar gols e ganhou três pontos com uma vitória em casa por 3-2.

O Sporting assumiu a liderança Daniel Salloi antes Leonardo Campana enterrou um pênalti que ele próprio conquistou aos 25 minutos.

Leonardo Campana marca pênalti contra o Sporting KC.MLS

No final do primeiro tempo, Campana garantiu os dois gols com uma cabeçada imponente sobre a defesa do Sporting. DeAndre Yedlin entregou o cruzamento certeiro do flanco direito.

Leonardo Campana marca o segundo golo frente ao Sporting KCMLS

Aos 60 minutos, Facundo Farias deu ao Inter uma vantagem de 3-1 de forma peculiar. Sergio Busquets cobrou falta rápida e encontrou Farias totalmente aberto atrás da defesa. Farias não teve pressa e chutou para o goleiro.

Facundo Farias scores vs. Sporting KCMLS

Sporting reduziu a desvantagem aos 79 minutos, mas Miami segurou a importante vitória em casa.

Eliminatórias mais próximas do que nunca

Inter Miami está agora apenas seis pontos atrás DC Unido, que está na 9ª e última vaga nos playoffs. Miami tem dois jogos a menos e se prepara para ter uma boa chance de entrar na pós-temporada.

Eles devem ter Messi de volta para o próximo jogo, em 16 de setembro, contra Atlanta United. Mas não é só Messi que eles vão trazer de volta. José Martinez, Diego Gomes, Roberto Taylor, Benjamim Cremaschi, Serhiy Kryvtsov, David Ruize Edison Azcona também estavam todos fora das funções da seleção nacional.

Com todos esses jogadores de volta, Miami estará a todo vapor na disputa dos playoffs. Eles também sediarão o Dínamo de Houston no Copa Aberta dos EUA final em 27 de setembro.