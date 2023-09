Semana 3 da NFL: Ciclone tropical ameaça suspender esses três jogos de domingo

Tele NFL raramente suspende um jogo por causa do clima, mas três dos jogos de domingo estão atualmente com problemas de adiamento, incluindo o Notas de búfalo‘visita ao Comandantes de Washingtondevido à chegada de um ciclone tropical na costa leste do país.

Tempo Fox relata que o sistema está atualmente mantendo uma velocidade de vento de 35 MPH e seria marcado como “Tempestade Tropical Ophelia” caso atingisse 39 MPH assim que atingir a costa da Carolina do Norte.

Stefon Diggs criticado por Bills espancou repórter sem saber do microfone ao vivo@johnkriesel

O Centro Nacional de Furacões (NHC) alerta sobre chuvas e ventos brutais, e já emitiu um alerta de tempestade tropical, que pode acontecer durante a janela inicial de domingo, às 13h00 horário do leste dos EUA.

Dois jogos que podem ser afetados são Patriotas da Nova Inglaterra no Jatos de Nova York e Colts de Indianápolis no Corvos de Baltimorejunto com os já mencionados Projetos de Lei dos Comandantes.

Possíveis cortes de energia nessas áreas, além de “pequenas inundações”, são alguns dos motivos pelos quais a liga poderia adiar os jogos.

Regras da NFL de 2023 sobre suspensões de jogos

O livro de regras da liga para 2023 afirma: “A NFL afirma a posição de que, na maioria das circunstâncias, todos os jogos da temporada regular e pós-temporada devem ser disputados até o fim.”

Comissário da NFL Roger Goodellno entanto, tem o poder de suspender qualquer jogo se uma emergência, incluindo o clima, não permitir que os times joguem.

Todos os anos, nesta época, vários jogos da Costa Leste correm o risco de serem adiados devido ao clima, mas de uma forma ou de outra, sempre acontecem.

Tais partidas sob condições climáticas extremas costumam ser um jogo clássico, especialmente defensivamente, mais recentemente entre o Jaguares de Jacksonville e jatos.