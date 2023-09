SENAC está ofertando centenas de Vagas; saiba como se inscrever

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) está oferecendo uma excelente oportunidade para quem deseja aprimorar suas habilidades profissionais. Com parceria do Ministério do Turismo (MTur), o SENAC abriu centenas de vagas em cursos gratuitos, proporcionando conhecimento de qualidade e capacitação para pessoas interessadas em diversas áreas.

Flexibilidade de Horários e Aulas Online nos cursos SENAC

Uma vantagem significativa desses cursos gratuitos é que as aulas são ministradas online, permitindo uma maior flexibilidade de horários para os alunos. Essa modalidade de ensino é ideal para aqueles que têm compromissos diários ou que não possuem acesso fácil a uma unidade presencial do SENAC. Com a possibilidade de estudar no seu próprio ritmo, fica mais fácil conciliar os estudos com outras atividades do dia a dia.

Cursos Ofertados pelo SENAC

O SENAC está oferecendo três cursos gratuitos que abrangem diferentes áreas de conhecimento. Confira a seguir mais detalhes sobre cada um deles:

Cerimonial e Protocolo para Eventos

Com o crescimento do setor de eventos nos últimos anos, a demanda por profissionais qualificados também aumentou significativamente. Pensando nisso, o SENAC está disponibilizando 160 vagas para o curso de Cerimonial e Protocolo para Eventos. Essa capacitação é fundamental para aqueles que desejam trabalhar em cerimoniais, festas, casamentos, entre outros eventos sociais. O curso aborda todas as etapas de organização e execução desses eventos, garantindo que os alunos estejam preparados para lidar com todos os aspectos envolvidos.

Planejamento e Organização de Eventos Sociais

Outro curso oferecido pelo SENAC é o de Planejamento e Organização de Eventos Sociais. Com o objetivo de capacitar profissionais para atuar nesse segmento em constante crescimento, o curso oferece 160 vagas. Os alunos aprenderão sobre as melhores práticas de planejamento, organização e execução de eventos sociais, adquirindo conhecimentos essenciais para se destacarem nesse mercado competitivo.



Boas Práticas para Serviços de Alimentação e Distribuição

O setor de alimentação também apresenta excelentes oportunidades de trabalho. O curso de Boas Práticas para Serviços de Alimentação e Distribuição, oferecido pelo SENAC, conta com 160 vagas disponíveis. Esse curso é ideal para aqueles que desejam atuar em restaurantes, lanchonetes, cozinhas industriais, entre outros estabelecimentos que lidam com a manipulação de alimentos. Além de abordar as exigências da Anvisa para manipuladores de alimentos, o curso também ensina sobre armazenamento, transporte e distribuição de alimentos de forma segura e responsável.

Como se Inscrever nos Cursos Gratuitos do SENAC

As inscrições para os cursos gratuitos do SENAC estão abertas e podem ser realizadas através do site oficial. É importante ficar atento aos prazos e requisitos específicos de cada curso. Lembre-se de preencher corretamente todas as informações solicitadas durante o processo de inscrição.

O SENAC está oferecendo uma excelente oportunidade para aqueles que desejam se capacitar e se destacar no mercado de trabalho. Com cursos gratuitos e aulas online, o SENAC proporciona flexibilidade de horários, permitindo que os alunos estudem de acordo com sua disponibilidade. Não perca essa chance de adquirir conhecimento de qualidade e se preparar para o sucesso profissional. Inscreva-se nos cursos gratuitos do SENAC e invista no seu futuro hoje mesmo!

O que é o SENAC?

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, mais conhecido como SENAC, tem transformado o Brasil há sete décadas através da oferta de educação profissional. Com unidades espalhadas por todo o país, o SENAC tem se consolidado como o principal agente de educação voltado para o Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Unidades do SENAC

O SENAC está presente em todas as regiões do Brasil, dividido em unidades nas seguintes áreas:

Norte

Nordeste

Sul

Sudeste

Centro-Oeste

Além dessas unidades, o SENAC também conta com o Departamento Nacional, responsável pela coordenação e supervisão de todas as atividades do SENAC no país. Para mais informações sobre o Departamento Nacional, acesse o site oficial.

Educação Profissional de Qualidade

Desde sua fundação em 1946, o SENAC tem se comprometido em oferecer cursos de alta qualidade em diversas áreas do conhecimento. Com uma infraestrutura composta por mais de 600 unidades escolares, empresas pedagógicas e unidades móveis, o SENAC tem sido referência na formação de profissionais qualificados.

O portfólio de cursos do SENAC abrange desde a Formação Inicial e Continuada até a Pós-graduação, possibilitando ao aluno planejar sua carreira profissional em uma perspectiva de educação continuada. Os cursos são oferecidos de forma presencial e a distância, reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e ministrados por professores altamente qualificados.