Senac oferece inscrições para jovem aprendiz; confira mais detalhes

O Programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa fundamental que oferece a oportunidade do primeiro emprego para jovens, mesmo sem experiência profissional. O SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, é uma instituição renomada que cuida da formação profissional gratuita dos aprendizes. Neste artigo, vamos explorar os cursos disponíveis no SENAC para jovens aprendizes, os benefícios do programa e como participar das inscrições. Se você está em busca de uma oportunidade de aprendizagem, continue lendo e descubra como o SENAC pode ajudar na sua trajetória profissional.

Programa Jovem Aprendiz SENAC

O SENAC oferece diversos cursos de aprendizagem em todo o país. Esses cursos são voltados para jovens que desejam adquirir conhecimentos e habilidades específicas para ingressar no mercado de trabalho. Confira algumas opções disponíveis:

Aprendizagem em Assistente Administrativo

O curso de Aprendizagem em Assistente Administrativo é ideal para quem deseja desenvolver habilidades nas áreas de organização, atendimento ao público, arquivamento de documentos, entre outras atividades relacionadas à administração de empresas.

Aprendizagem em Serviços de Supermercado

O setor de supermercados é um dos que mais empregam no país. O curso de Aprendizagem em Serviços de Supermercado prepara os jovens para atuarem nesse segmento, ensinando técnicas de atendimento ao cliente, reposição de mercadorias, organização de estoque, entre outras habilidades necessárias para o bom funcionamento de um supermercado.

Aprendizagem em Atendente de Lanchonete

Para quem tem interesse em trabalhar na área de alimentação, o curso de Aprendizagem em Atendente de Lanchonete é uma excelente opção. Nesse curso, os jovens aprendem técnicas de atendimento, preparo de alimentos, higiene e segurança alimentar, entre outros conhecimentos fundamentais para trabalhar em lanchonetes e estabelecimentos similares.

Aprendizagem em Commis de Restaurante

O Commis de Restaurante é o profissional auxiliar do garçom. O curso de Aprendizagem em Commis de Restaurante capacita os jovens para atuarem nessa função, ensinando técnicas de serviço, montagem de mesas, atendimento ao cliente, entre outras habilidades essenciais para o bom funcionamento de um restaurante.

Aprendizagem em Vendas

O curso de Aprendizagem em Vendas é voltado para jovens que desejam trabalhar no setor de vendas, seja em lojas, empresas ou empreendimentos próprios. Os participantes aprendem técnicas de abordagem, negociação, fechamento de vendas, entre outras habilidades que são essenciais para obter sucesso nessa área.

Aprendizagem em Atendimento em Postos de Combustíveis

O setor de postos de combustíveis oferece diversas oportunidades de emprego. O curso de Aprendizagem em Atendimento em Postos de Combustíveis prepara os jovens para lidar com o público, realizar abastecimentos, conferir e receber pagamentos, além de garantir a segurança dos clientes e do estabelecimento.

Aprendizagem em Atendimento em Farmácias

A área de atendimento em farmácias é crucial para garantir um bom atendimento aos clientes e o correto manuseio de medicamentos. O curso de Aprendizagem em Atendimento em Farmácias capacita os jovens para atuarem nesse segmento, ensinando técnicas de atendimento, noções de farmacologia, organização de medicamentos, entre outros conhecimentos necessários.

Os cursos de aprendizagem do SENAC possuem cargas horárias que variam de 1000h a 1080h, sendo de 400h a 480h de atividades práticas. Os aprendizes são encaminhados para os cursos pela própria empresa, que decide a formação que será feita por eles, de acordo com as atividades realizadas no trabalho.

“O responsável pelo recrutamento e seleção do aprendiz é a empresa, que após a escolha do candidato encaminha-o para o SENAC, matriculando-o em um dos cursos disponíveis na área de atuação do Programa de Aprendizagem”, informa o SENAC-BA.

Vantagens de ser um Jovem Aprendiz

Ser um Jovem Aprendiz traz diversas vantagens tanto para os participantes quanto para as empresas. Confira algumas das principais vantagens:

Primeiro emprego mesmo sem experiência profissional

Uma das maiores vantagens do Programa Jovem Aprendiz é a oportunidade de conquistar o primeiro emprego, mesmo sem experiência profissional. Muitas empresas valorizam a contratação de jovens aprendizes, oferecendo a chance de adquirir conhecimentos e habilidades essenciais para o mercado de trabalho.

Curso de formação profissional gratuito

Além do emprego, os aprendizes também têm a oportunidade de realizar um curso de formação profissional gratuito. Ao concluir o curso, eles recebem um certificado, que pode ser um diferencial na busca por outras oportunidades de emprego no futuro.

Possibilidade de efetivação

Caso o aprendiz tenha um bom desempenho nas suas funções e a empresa possua vagas abertas, existe a possibilidade de efetivação após o término do contrato. Isso significa que o jovem pode ser contratado como funcionário fixo da empresa, com todas as garantias e benefícios que isso proporciona.

Benefícios garantidos por lei

De acordo com a Lei da Aprendizagem, todo aprendiz tem direito a receber um salário mínimo-hora, ter uma jornada de trabalho reduzida (até 8 horas diárias), ter sua carteira de trabalho assinada, receber férias remuneradas, 13º salário e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Além disso, as empresas podem oferecer outros benefícios aos aprendizes, caso desejem.

Experiência profissional e desenvolvimento pessoal

Participar do Programa Jovem Aprendiz proporciona aos jovens a oportunidade de adquirir experiência profissional, o que pode ser um grande diferencial no futuro. Além disso, eles têm a chance de desenvolver habilidades pessoais, como trabalho em equipe, comunicação e relacionamento interpessoal.

Como participar do Programa Jovem Aprendiz em 2023?

Se você está interessado em participar do Programa Jovem Aprendiz, existem algumas maneiras de encontrar oportunidades. Uma delas é entrar em contato com a unidade do SENAC mais próxima e obter informações sobre as inscrições. Você pode encontrar o endereço das unidades no site do SENAC, selecionando a região e o estado desejado. Além disso, existem sites especializados que oferecem vagas voltadas para aprendizes em todo o país. Esses portais geralmente também oferecem vagas de estágio, ampliando as oportunidades de aprendizado e desenvolvimento profissional.

Se você é empresário e deseja contratar jovens aprendizes, é possível entrar em contato com instituições de ensino, como o SENAC, para oferecer a qualificação necessária. O Programa Jovem Aprendiz é uma excelente forma de contribuir para a formação de novos profissionais e melhorar a qualidade de vida dos participantes.

O Programa Jovem Aprendiz do SENAC oferece uma oportunidade única para jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho. Com diversos cursos de aprendizagem disponíveis, os participantes têm a chance de adquirir conhecimentos e habilidades específicas para atuarem em diferentes áreas. Além disso, o programa traz benefícios tanto para os jovens aprendizes, que têm a chance de conquistar o primeiro emprego e se desenvolver profissionalmente, quanto para as empresas, que contribuem para a formação de novos profissionais e contam com mão de obra qualificada. Se você está em busca de uma oportunidade de aprendizagem, não deixe de se informar sobre as inscrições no SENAC e aproveitar todos os benefícios que o Programa Jovem Aprendiz oferece.