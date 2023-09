SENSACIONAL! Empresas estudam jornada de 4 dias de trabalho para seus funcionários

Teve início na última terça-feira (05/09) um projeto-piloto com cerca de 400 trabalhadores de 20 organizações empresariais relacionado a um estudo, que estabelece uma jornada de 4 dias de trabalho por semana sem alterar seus salários. A princípio, a carga horária passará de 40 horas semanais para 32 horas ao todo.

Todavia, o projeto é fruto de uma parceria entre a consultoria de felicidade corporativa, Reconnect Happiness at Work, a 4 Day Week Global e pesquisadores do Boston College. O projeto-piloto que institui uma semana de trabalho de 4 dias deve ter início no mês de dezembro de 2023, e terminar em seis meses.

A 4 Day Week Global participou de um encontro online na última terça-feira e afirmou que as organizações empresariais vão se conhecer. Elas irão expor acordos sobre assessoria jurídica, planejamento e pesquisa relacionados. Nos três primeiros meses de planejamento haverá uma jornada de cinco dias para os trabalhadores.

Analogamente, as companhias participantes do estudo, deverão definir algumas estratégias, para que se possa estabelecer uma jornada de 4 dias de trabalho. Nesta etapa, será estabelecido o dia de folga do trabalhador, na sexta feira, acompanhando o sábado e domingo, ou algum outro período durante a semana.

Jornada de trabalho

Desse modo, além de definir o dia a mais de folga, as empresas deverão estabelecer um plano de ação para informar as alterações aos seus clientes e partes interessadas. Eles irão traçar estratégias para as suas pesquisas quantitativas, qualitativas e conversas junto à Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Segundo Renata Rivetti, diretora da Reconnect Happiness at Work, sobre o projeto em andamento, “este é um passo importantíssimo para revolucionar o mundo do trabalho. Ele possibilita mudanças no desempenho dentro de nossos cargos, tornando a jornada de trabalho mais produtiva e ao mesmo tempo saudável”.

Aliás, as empresas participantes do projeto que estipula a jornada de 4 dias de trabalho possuem sede nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas e Porto Alegre. Até agora, cerca de 20 organizações confirmaram a sua participação no plano-piloto. Espera-se que o número aumente bastante nos próximos dias.

Entre as organizações empresariais que permitiram a divulgação de seus nomes como participantes do projeto, podemos destacar o Hospital Indianópolis, Editora Mol, Smart Duo, Thanks for Sharing, Oxygen, Haze Shift, GR Assessoria Contábil, Alimentare, Ab Aeterno, Grupo Soma, Brasil dos parafusos, Innuvem Consultoria, entre outros.



Você também pode gostar:

Como o projeto funciona

Ademais, a 4 Days Week Global diz que “o objetivo da metodologia da semana de 4 dias não é simplesmente trabalhar um dia a menos, mas sim redesenhar a forma de atuação das empresas, que poderão fazer uma melhor gestão de tempo, automatizando processos, delegando tarefas e revendo prioridades durante a rotina”.

A organização é responsável pela condução de diversos estudos relacionados a experimentação de uma jornada semanal de trabalho de 4 dias em várias partes do mundo. Ela tem como objetivo principal observar se há realmente um aumento expresivo na produtividade do trabalhador, e também o nível de satisfação dos colaboradores das organizações.

Sendo assim, ao se estabelecer uma jornada de 32 horas semanais, ela poderá perceber se houve um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional dos trabalhadores. O projeto já foi testado no Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda e Dinamarca. Até o momento os resultados foram bastante positivos nestes países.

De fato, a 4 Days Week Global observou que houve sim um aumento na produtividade do trabalhador. Também houve um maior crescimento da receita das empresas e redução considerável do nível de estresse. Também influenciou positivamente na ansiedade e da síndrome de Burnout entre os funcionários das organizações participantes do projeto.

Estudo no Brasil

De acordo com estatísticas internacionais, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Ele também está na segunda posição do ranking relacionado à Síndrome de Burnout. Neste cenário, o país pode ser o lugar ideal para se realizar experimentações relativas à redução da jornada de trabalho para 4 dias semanais.

Em conclusão, a metodologia utilizada no plano-piloto do projeto no Brasil será a mesma utilizada em outros países. Ela irá utilizar um modelo chamado de 100-80-100, que significa 100% de salário, 80% de tempo e 100% de produtividade. Os participantes receberão instruções e suporte, para lidar com a nova situação, em sua atividade profissional.