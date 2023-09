SEO é a prioridade do marketing digital! Empresas têm investido na área

O SEO é a prioridade do marketing digital e dos investimentos na área. Aliás, mais de 50% dos profissionais que atuam no setor planejam investir mais na otimização para os mecanismos de busca.

Uma pesquisa feita pela Conversion, em 2022, aponta que 50,2% dos profissionais que participaram pretendem adicionar verbas e recursos extras em estratégias de otimização de conteúdo. Dessa forma, o SEO ocupa a lista de prioridades, seguido pelo Marketing de Conteúdo e pela Mídia Paga.

A seguir, entenda o que é o SEO e sua importância para os negócios. Além disso, veja porque os profissionais da área de marketing digital desejam focar nesta estratégia para os próximos meses.

SEO é a prioridade do marketing digital: entenda o conceito

Que o SEO é a prioridade do marketing digital não é uma surpresa. Porém, para entender o motivo é indispensável que os profissionais conheçam seu significado e no que se baseia a estratégia.

SEO é a sigla para Search Engine Optimization, que é uma estratégia do marketing digital que tem como objetivo otimizar o conteúdo e a estrutura de uma página online para potencializar seus resultados nos mecanismos de buscas, como o Google.

A intenção de quem utiliza o SEO é aumentar a quantidade e a qualidade do tráfego orgânico. Portanto, atraia mais visitantes de uma forma natural e com relevância, que atrai o público certo.

O SEO é a estratégia mais adotada hoje em dia

Hoje em dia o SEO já ocupa uma posição de destaque no mercado de marketing digital e é a segunda estratégia mais usada no segmento, alcançando 71% de usuários. Então, perdem apenas para as mídias sociais, que atingem um índice de 77,3% de uso.



Os dados apontam que os profissionais vão apostar ainda mais no SEO, por entenderem como é uma estratégia indispensável para impulsionar o alcance de seus conteúdos e ter mais visibilidade no cenário digital.

Ainda na pesquisa, os profissionais apontam algumas das métricas que são vitais para acompanhar o desempenho da estratégia de SEO. Por exemplo, o ROI (49,8%); Posicionamento de palavra-chave (32,7%) e Custo por Aquisição de Cliente, o CAC (31,5%).

SEO é a prioridade do marketing digital devido o aumento de anúncios pagos

O SEO é a prioridade do marketing digital, ainda mais devido ao aumento de anunciantes em tráfego pago. Com isso, as empresas têm mais concorrência e precisam buscar outras alternativas de alcançar o público.

Com mais anunciantes, o valor dos anúncios em sites de busca aumentam. Portanto, as empresas precisam buscar outras alternativas que barateiam o processo e que ainda assim dêem o resultado esperado.

Dessa forma, o SEO tem como foco o tráfego orgânico, então, mesmo com os investimentos para colocá-lo em prática, a empresa tem um melhor custo-benefício. Sendo assim, eles conseguem boas colocações nos buscadores.

SEO deve ser aplicado por profissionais

Já que você sabe que o SEO é a prioridade do marketing digital, é importante que saiba que ele deve ser feito por profissionais. Afinal, as estratégias possuem muitas regras para que deem resultado.

Quando se pensa em SEO é indispensável lembrar de constância. Ou seja, não basta fazer apenas uma ação, é preciso que o profissional esteja sempre movimentando conteúdos de qualidade e fazendo adaptações.

É válido lembrar que o profissional deve conhecer muito bem o mercado em que atua. Isso porque, nas estratégias de SEO, o uso de palavra-chave é muito comum. Então, deve saber o que seu público busca e como busca.

Sem dúvidas as empresas que não apostam no SEO hoje em dia não vão conseguir resultados tão bons quanto seus concorrentes. Portanto, adicione a estratégia em suas ações, otimize os conteúdos e páginas e comecem a impactar ainda mais seus clientes.