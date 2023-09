Será que vai voltar? Novo SALÁRIO MINÍMO pode afetar benefício

No ano de 2020, a pandemia de Covid-19 desencadeou uma série de medidas restritivas que afetaram diversos setores da economia. Como forma de mitigar os impactos dessa crise, o governo implementou medidas como o Benefício Emergencial (BEm) e realizou ajustes nos valores do PIS/PASEP.

Agora, em 2024, o valor do benefício continua sendo atualizado e o calendário para o ano base 2022 está confirmado.

O PIS/PASEP em 2022

Com a aprovação de uma medida em vigor desde maio de 2023, o valor do PIS/PASEP para o ano base 2022 foi definido. Além disso, a ordem de liberação do benefício também foi estabelecida, garantindo que os trabalhadores possam receber o valor a que têm direito.

Valor do PIS/PASEP

Com o reajuste do salário mínimo, o valor do PIS/PASEP também foi atualizado. O cálculo do abono salarial leva em consideração o número de meses trabalhados no ano base 2022. Veja na tabela abaixo os valores correspondentes:

Meses Trabalhados Valor do Abono Salarial 1 R$ 110,00 2 R$ 120,00 3 R$ 330,00 4 R$ 440,00 5 R$ 550,00 6 R$ 660,00 7 R$ 770,00 8 R$ 880,00 9 R$ 990,00 10 R$ 1.100,00 11 R$ 1.210,00 12 R$ 1.320,00

Vale ressaltar que o valor a ser pago no próximo ano ainda não foi definido, pois depende do salário mínimo de 2024. Para quem trabalhou apenas um mês em 2022, é possível receber 1/12 do salário mínimo do próximo ano. À medida que o número de meses trabalhados aumenta, o valor do abono salarial também aumenta, até atingir o valor completo do piso salarial para quem trabalhou os 12 meses.

Calendário de Pagamento



Dificilmente haverá uma suspensão dos pagamentos do abono salarial novamente. O calendário de saques para o PIS/PASEP está garantido para o ano de 2024, considerando o ano base 2022. Para ter direito ao benefício, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

Ter trabalhado por pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2022;

Ter recebido no máximo dois salários mínimos por mês;

Possuir pelo menos cinco anos de contribuição ao PIS/PASEP

Ter sido incluído na declaração da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ou no eSocial enviado pela empresa.

Ademais, o PIS/PASEP é um benefício importante que auxilia os trabalhadores brasileiros a complementarem sua renda. Com o novo valor definido para o ano base 2022 e o calendário de pagamentos confirmado para 2024, é fundamental que os trabalhadores estejam atentos aos requisitos e prazos para receber o benefício.

A atualização do valor do PIS/PASEP é uma medida que busca acompanhar as mudanças econômicas do país e garantir um suporte financeiro aos trabalhadores.