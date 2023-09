Apesar de passarem despercebido em muitas situações, os grandes vilões financeiros podem estar atrapalhando o seu desenvolvimento e prejudicando as suas finanças.

Por isso, preparamos este conteúdo com informações importantes para que você possa refletir sobre esse assunto e, quem sabe, extinguir os males financeiros da sua rotina de cuidados com o dinheiro. Confira a seguir.

Conheça os grandes vilões financeiros: Será que você comete estes erros?

Os grandes vilões financeiros nem sempre são percebidos no dia a dia. Na realidade, muitos deles parecem inofensivos, mas, quando paramos para analisar no longo prazo e colocamos tudo na ponta do lápis, percebemos que estamos cometendo equívocos que prejudicam apenas nós mesmos.

A seguir, damos detalhes sobre 5 pontos que merecem atenção:

1. Falta de planejamento e de acompanhamento financeiro

Não existe segredo: sem planejamento e sem acompanhar os gastos, fica impossível garantir um controle das finanças. Consequentemente, podemos apenas imaginar que está tudo funcionando bem, quando, na verdade, estamos gastando mais do que podemos.

Por isso, ter um planejamento financeiro e acompanhar os ganhos e gastos é fundamental para garantir uma vida financeira mais saudável. Afinal, como seria possível tomar boas decisões se nem soubéssemos o quanto podemos gastar em um mês?

2. Padrão de vida inadequado



Sabemos que os sonhos financeiros fazem parte da vida das pessoas, e isso é algo genuíno. No entanto, devemos tomar o cuidado de não transformar esses sonhos em pesadelos.

Isso porque, infelizmente, sonhar com o carro do ano e acabar se endividando por isso pode ser um problemão. Portanto, analise: será que o seu padrão de vida está alinhado com o que você realmente recebe?

3. Gastos silenciosos e desnecessários

Assinaturas em streamings, consumos pequenos todos os dias (como um docinho de R$ 1), entre outros gastos silenciosos e que parecem pequenos, podem ser considerados alguns dos grandes vilões financeiros.

Verifique, com atenção, o quanto esses gastos pequenos fazem parte da sua rotina e avalie até que ponto você está prejudicando a si mesmo dessa forma.

Afinal, por menor que um gasto diário possa ser, no longo prazo ele pode se tornar gigante, especialmente se estivermos falando de um gasto extremamente desnecessário.

4. Falta de investimentos é um dos grandes vilões financeiros

Você investe pelo menos uma parte do seu dinheiro? Pense um pouco sobre isso. E não tente se enganar, dizendo que não faz investimento porque sobra apenas R$ 20 no mês – acredite, de passo em passo vamos projetando um futuro mais seguro para nós.

Pensar no que pode ser cortado para poder ser investido é crucial. Pois se sempre consumirmos absolutamente tudo que produzimos, estaremos dando margem para que os grandes vilões financeiros entrem em ação.

5. Pensamento focado apenas no curto prazo

Se você apenas focar no presente, deixando de lado o pensamento de longo prazo, pode acabar dando abertura aos grandes vilões financeiros.

Isso porque você pode cometer o equívoco de gastar muito com lazer, por exemplo, criando a justificativa de que só se vive o presente.

Embora devamos, realmente, investir em lazer e bem-estar no hoje, não podemos nos esquecer de que a conta de negligenciar o futuro e a velhice pode chegar. Fique atento a isso e lembre-se de que o tempo passa! Mantenha o equilíbrio.