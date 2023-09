Será que você consegue colocar em prática?

O desafio dos 30 dias sem gastar pode ser uma excelente alternativa para quem quer desenvolver o autocontrole financeiro ou mesmo ter uma visão mais clara de determinados consumos.

Isso porque, essa estratégia, apesar de exigir muita dedicação, pode ser uma verdadeira virada de chave na forma como enxergamos determinados gastos.

Quer entender melhor essa técnica e colocá-la em prática? Confira mais detalhes no decorrer deste conteúdo.

O que é o desafio dos 30 dias sem gastar?

O desafio dos 30 dias sem gastar não significa que você não irá gastar com nada durante um mês, até porque isso seria impossível. Embora o nome possa dar a entender essa ideia, na realidade o desafio consiste em se desafiar em apenas um tipo de consumo.

Por exemplo, se você sente que anda consumindo delivery demais nos últimos tempos, pode aderir ao desafio para passar um mês sem pedir nenhum tipo de comida via app ou WhatsApp.

Dessa maneira, você economizará, ao longo de 30 dias, em uma área específica da sua vida.

Esse “jejum de consumo” pode estar relacionado a diferentes áreas, desde que, claro, não prejudique as suas finanças e nem a sua saúde. Afinal, não dá para colocar a conta de luz ou a feira no desafio dos 30 dias sem gastar, concorda?

Esse desafio é direcionado àqueles consumos que apenas nos levam a gastar demais, mas sem gerar benefícios no médio e longo prazo.



Quais os benefícios do desafio dos 30 dias sem gastar?

São inúmeros os benefícios que podemos experimentar ao aderir a esse tipo de desafio com um plano consistente e uma boa dose de força de vontade. Vejamos alguns que podem ser alcançados:

1. Visão mais clara dos gastos

Às vezes, nosso sonho é conseguir poupar mais dinheiro ao longo do mês, mas nem sempre nos damos conta de que muitos dos gastos ocorrem de forma impulsiva e sem planejamento e, por isso, poupar tem se tornado uma grande dificuldade.

Com o desafio dos 30 dias sem gastar colocado em prática, podemos enxergar em quais áreas estamos gastando exageradamente, além de compreender o quanto ela pode estar afetando as nossas finanças de alguma maneira.

2. Desenvolvimento do autocontrole

Ter que se privar de algum gasto durante 30 dias é algo que pode nos ajudar na hora de desenvolver o autocontrole financeiro. Afinal, estaremos, o tempo todo, policiando os nossos comportamentos, para evitar aquelas ações que venham a comprometer as nossas finanças.

Obviamente, no começo isso pode ser muito mais difícil, mas à medida que criamos o compromisso interno e passamos a observar nossos comportamentos, incluindo os prós e contras de cada um deles, podemos desenvolver esse controle a mais.

3. Sensação de dever cumprido e recompensas

Por fim, um dos benefícios do desafio dos 30 dias sem gastar é a sensação de dever cumprido e as recompensas emocionais que podemos ter quando concluímos o mês do desafio.

Acredite, pode ser muito recompensador perceber a nossa capacidade de não desistir e de nos manter atentos ao nosso plano de poupar mais dinheiro. Além disso, o próprio dinheiro poupado em nossas contas pode se tornar uma grande recompensa. Pense nisso!