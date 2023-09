O cenário das fraudes no Brasil está em constante evolução, e o primeiro semestre de 2023 trouxe à tona números alarmantes. Um recente relatório do Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian revelou que o país enfrentou um total de 4.818.533 tentativas de golpes entre janeiro e junho deste ano.

Fraudes no Brasil: Serasa aponta uma tentativa a cada três segundos no primeiro semestre de 2023

Isso equivale a uma média assustadora de uma tentativa de fraude a cada três segundos. Em suma, esses dados abrangem uma ampla variedade de fraudes, incluindo a verificação de documentos, biometria facial, verificação cadastral e roubo de identidades.

O elevado volume de fraudes

O diretor de Produtos de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, Caio Rocha, enfatizou a importância de estratégias de segurança em várias camadas para combater essas ações fraudulentas. Em suma, ele alerta que, em um mundo cada vez mais digital, é crucial que todos estejam vigilantes e tomem medidas proativas para proteger suas informações pessoais.

Setores mais afetados

Os golpistas parecem concentrar seus esforços principalmente no setor de “bancos e cartões”, que representou impressionantes 45,5% das tentativas de fraude no período. Em segundo lugar, temos o setor de “serviços”, com 31,1%, seguido pelo setor “financeiras”, com 17,7%.

Desse modo, isso ressalta a importância de as instituições financeiras e empresas de serviços investirem em medidas de segurança robustas para proteger seus clientes.

Qual é perfil das vítimas?



Uma análise mais detalhada dos dados revela que os golpistas têm preferência por um grupo demográfico específico. Dessa forma, consumidores com idades entre 36 e 50 anos são os mais visados, representando 35,8% das vítimas.

Em síntese, isso destaca a necessidade de conscientização e educação sobre segurança cibernética em todas as faixas etárias, pois ninguém está imune a essas ameaças.

Geografia das fraudes

Ao analisar as Unidades Federativas do Brasil, o Distrito Federal lidera as ocorrências de tentativas de fraude, seguido por Santa Catarina e Mato Grosso. Além disso, estados altamente populosos, como Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul, também figuram entre os mais afetados.

Surpreendentemente, o Rio de Janeiro aparece apenas na oitava posição. De forma geral, a necessidade de que todas as regiões do país estejam preparadas para combater esse problema crescente ganha destaque.

A necessidade de medidas de segurança rigorosas

Diante desses números impressionantes, fica claro que a proteção contra fraudes é uma preocupação crescente em nosso país. A necessidade de medidas de segurança rigorosas, especialmente no ambiente financeiro, nunca foi tão urgente.

Em suma, as empresas e instituições financeiras devem investir em tecnologias avançadas de autenticação e prevenção de fraudes para proteger seus clientes.

Além disso, a conscientização do público em geral sobre os riscos associados à fraude e as melhores práticas para evitá-la são essenciais. Já que dessa forma é possível criar um ambiente mais seguro e proteger os brasileiros contra as tentativas de fraude que continuam a crescer no país.

Em resumo, a batalha contra as fraudes está longe de terminar, mas com a cooperação de todos os setores da sociedade, é possível enfrentar esse desafio.

Cuidado com fraudes na internet

À medida que as tecnologias avançam, os golpistas e fraudadores também evoluem suas táticas para enganar os desavisados. Portanto, é fundamental estarmos alertas e tomar medidas proativas para nos proteger contra as fraudes na internet.

Certifique-se de criar senhas fortes, combinando letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Evite senhas óbvias, como datas de nascimento ou palavras comuns. Além disso, nunca use a mesma senha em várias contas. É importante atualizar suas senhas regularmente e usar um gerenciador de senhas confiável para mantê-las organizadas e seguras.

Além disso, se você receber um e-mail solicitando informações confidenciais, entre em contato diretamente com a empresa em questão para verificar a autenticidade da mensagem.