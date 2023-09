SERASA emite COMUNICADO com 6 “truques” para AUMENTAR SCORE

Antes de mergulharmos no comunicado do Serasa para aumentar o seu Score, é fundamental compreender que qualquer método para alterar a pontuação de crédito deve ser isento de cobranças. Em outras palavras, a Serasa não cobra para elevar a pontuação, e nenhuma entidade tem permissão para efetuar tal cobrança.

Vamos agora explorar algumas dicas que podem ajudar você a melhorar o Score Serasa gratuitamente.

O Que é o Score Serasa?

O Score Serasa é uma pontuação que varia de 0 a 1000 e indica a probabilidade de um consumidor quitar suas contas em dia nos próximos meses. Quanto maior a pontuação, mais chances de conseguir crédito.

Aviso importante: Cuidado com qualquer proposta que prometa aumentar o Score Serasa mediante pagamento. Se alguém solicitar dinheiro ou oferecer um aplicativo para aumentar o Score, é golpe!

Como Aumentar o Score Serasa?

A pontuação aumenta quando as contas são pagas em dia, empréstimos são tomados com cautela e o CPF é mantido sem dívidas negativadas.

6 “truques” para Melhorar o Score Serasa

Estas dicas podem ajudar a aumentar a pontuação, mas a mudança não é imediata. É necessário um pouco de paciência para que os novos hábitos financeiros se tornem consistentes e reflitam na pontuação.

1. Pague suas contas em dia

O compromisso com crédito é o fator que tem maior peso no cálculo da pontuação: 55%. Construa um bom histórico de pagamento ao longo do tempo para fortalecer o Score Serasa.

2. Mantenha o Cadastro Positivo ativo

O Cadastro Positivo é um conjunto de dados relativos ao histórico de pagamentos do consumidor. Essas informações podem ser acessadas pelas instituições financeiras para análise de crédito. Portanto, é importante mantê-lo ativo.

3. Renegocie as dívidas

Se o CPF for inscrito no cadastro de inadimplência, é possível buscar formas de renegociar as pendências.

4. Ative a Conexão Bancária

A Conexão Bancária é um sistema em que o consumidor autoriza o compartilhamento de suas informações bancárias com a Serasa.

5. Busque crédito com responsabilidade

Fazer muitas solicitações de crédito (como cartões ou empréstimos) em pouco tempo pode prejudicar o Score em até 6% da pontuação.

6. Mantenha seu cadastro na Serasa atualizado

No cálculo do Score Serasa, 6% do peso da pontuação está relacionado ao fator “Evolução Financeira”, que diz respeito ao tempo de relacionamento com o mercado de crédito e participação em empresas.

Ter um bom Score Serasa é essencial para quem busca boas oportunidades de negociação. Lembre-se sempre de pagar suas contas em dia, manter o Cadastro Positivo ativo, renegociar dívidas quando necessário, ativar a Conexão Bancária, buscar crédito com responsabilidade e manter seu cadastro na Serasa atualizado.