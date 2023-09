Sercom disponibiliza VAGAS de EMPREGO; Veja cargos e locais!

A Sercom, empresa que desenvolve projetos de tecnologia em comunicação para aprimorar operações de atendimento desde 1993, unindo inovação e personalização em cada solução, está contratando novos profissionais no mercado. Isto é, antes de falar mais sobre, verifique a lista de opções em aberto:

Auxiliar de Serviços Gerais – São Paulo – SP – Manutenção em Geral;

Oficial de Manutenção Predial – São Paulo – SP – Manutenção em Geral;

Auxiliar de Limpeza – São Paulo – SP – Limpeza;

Recepcionista – São Paulo – SP – Recepção;

Supervisor (a) Bilíngue – Taboão da Serra – SP – Call Center Receptivo;

Analista de Relacionamento II – ÁREA DA SAÚDE – São Paulo – SP – SAC;

Operador (a) de Telemarketing – São Paulo – SP – SAC;

Analista de Contas I -São Paulo – SP – Telecomunicações.

Mais sobre a Sercom

Sobre a empresa, vale a pena ressaltar que, atuando há mais de 20 anos no mercado, a Sercom utiliza as melhores soluções em Contact Center disponíveis no mundo e também desenvolve soluções sob medida para os clientes. É especialista em gerar resultados, combinando tecnologia e estratégia com inteligência, criatividade e desenvolvimento de pessoas.

Além disso, é o primeiro contact center do mercado brasileiro a oferecer plataformas de customer experience com metodologia de humanização própria, além do atendimento tradicional de call center.

Com uma equipe treinada, motivada e comprometida com os resultados dos seus clientes, eleva o contato entre marcas e clientes a um novo nível de eficiência e humanização.

Como enviar o portfólio?

Bom, agora que as vagas da Sercom já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



