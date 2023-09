Sergio Busquets e Antonela Roccuzzo dão continuidade às comemorações do Inter Miami

EUdentro de Miami continua sendo o assunto de MLS. Todos os olhos estão voltados Lionel Messique mudou a trajetória do clube desde a sua chegada e levou-os não só ao triunfo na Taça das Ligas, mas também a subir na classificação.

Mas não é só Messi quem ajudou Inter Miami. As chegadas de Sergio Busquets e Jordi Alba trouxeram qualidade e experiência após suas impressionantes carreiras em Barcelona.

Agora, Inter Miami sonham em deixar uma marca na MLS e têm os melhores jogadores possíveis para isso.

Isto foi confirmado em sua última vitória contra LAFCuma equipe que liderou a MLS nos últimos tempos.

Mensagem de aniversário de Busquets para sua esposa

Além dos esportes, Inter Miami nunca perca a oportunidade de comemorar algo. A chegada de Messi, Busquetes e Jordi Alba tem chamado a atenção dos torcedores, tanto pelo que fazem em campo quanto pela diversão que proporcionam fora de campo, pois possuem uma amizade de longa data.

Busquetes não costuma revelar muito nas redes sociais, porém sua esposa Elena GaleraAs recentes celebrações do aniversário provaram ser uma boa oportunidade para Inter Miami torcedores para conhecer um lado mais terno do meio-campista.

Isso porque o jogador de futebol espanhol deixou uma mensagem comovente para Elena.

“Feliz aniversário Elenapara muitos mais juntos, TE AMO e obrigado por estar sempre presente em todos os momentos e principalmente neste ano de mudanças, mostrando o que você vale e o que você é”, escreveu.

“Que sorte temos de ter você, nós amamos você.”

Outras mensagens para a esposa de Busquets

Busquetes não foi o único a participar das comemorações. Antonela Roccuzzo, Messiesposa, não esqueceu da amiga e compartilhou uma foto deles juntos no Inter Miami estádio.

“Feliz aniversário, espero que a vida continue nos proporcionando esses momentos juntos, eu te amo”, escreveu ela.

Ambos Busquetes e ele Inter Miami companheiros de equipe tentarão continuar em boa forma na MLS, embora tenham que fazê-lo sem Messique agora está ausente em missão internacional.