Sergio Ramos pronto para transferência do Al-Ittihad para se reunir com Benzema

HEle foi um dos maiores nomes do mercado de transferências… e cada vez mais parece que seu destino será a Arábia Saudita. Sergio Ramos está contemplando a possibilidade de jogar por Al-Ittihad onde ele mais uma vez dividiria uma equipe com Karim Benzema.

O defesa-central sevilhano, de 37 anos, ficou sem equipa após rescindir contrato com o Paris Saint-Germain no dia 30 de junho, e apesar de ter recebido inúmeras propostas, o seu rumo parece estar direcionado para Jeddah, embora ainda tenha em cima da mesa algumas ofertas de seleções europeias.

Besiktas e acima de tudo, Galatasaray nas últimas horas, foram alguns dos pretendentes que o ex- Real Madrid jogador tinha.

Ramosque também manifestou o desejo de retornar ao Sevilha com as necessidades do time no centro da defesa devido a lesões, ainda pode ingressar em um clube saudita com janela de transferências aberta até 7 de setembro.

Outro grande nome

O Al Ittihad, atual campeão da Liga da Arábia Saudita, adicionou o já mencionado Benzema às suas fileiras, bem como N’Golo Kante – O melhor de N’Golo Kante, Fabinho e A quem.

Liderado pelo treinador português Nuno Espirito Santo, Al-Ittihad começou a nova temporada com quatro vitórias e uma derrota.