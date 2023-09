Série A: Osimhen x Napoli: atacante considera ação legal depois que clube zomba dele no TikTok

Nápoles atacante Victor Osimhen está considerando uma ação legal contra seu próprio clube depois que eles postaram e excluíram um polêmico TikTok vídeo zombando do jogador por perder um pênalti crucial.

O vídeo, que foi compartilhado no TikTok oficial do Napoli perfil, atraiu fortes críticas do agente de Osimhen, Roberto Calendaque o marcou “inaceitável.”

O incidente ocorre logo após o péssimo início de temporada do Napoli, onde se encontra em sétimo lugar no Tabela da Série A.

A frustração atingiu o ápice durante uma partida recente contra Bolonhaonde Osimhen perdeu um pênalti que poderia ter garantido a vitória para seu time.

Osimhen pediu desculpas a Rudi Garcia pelo desabafo anterior

O vídeo TikTok em questão retrata Osimhen apelando por um pênalti com uma narração acelerada e humorística legendada, “Dê-me uma penalidade, por favor.” antes de mostrar o atacante errando a cobrança de pênalti.

Agente Roberto Calenda não mediu palavras ao abordar a situação: “O que aconteceu hoje na plataforma TikTok oficial do Napoli não é aceitável. Um vídeo zombando de Victor foi primeiro tornado público e depois, mas agora tardiamente, excluído. sofrendo no último período entre julgamentos na mídia e notícias falsas. Reservamo-nos o direito de tomar medidas legais e qualquer iniciativa útil para proteger Victor.”

Esta controvérsia surge na sequência de um incidente recente em que Osimhen foi flagrado pela câmera repreendendo o treinador Rudy Garcia depois de ser substituído em uma partida. No entanto, mais tarde ele pediu desculpas a García e seus companheiros de equipe por sua explosão.

Nápoles O vídeo do pênalti parece não ser o único excluído pelo clube no TikTok como outro chamando Osimhen a “coco” foi amplamente divulgado online, mas foi excluído do feed do clube.

Nápoles atualmente tem mais 4,5 milhões de seguidores na popular plataforma de vídeo.

Victor Osimhen em movimento?

O momento do Vídeo do TikTok não poderia ser pior para Nápolescomo Osimhen as negociações contratuais teriam sido paralisadas.

Apesar de estar ligado a vários clubes importantes, incluindo Manchester United e PSG, Osimhen acordo atual com Nápoles corre até Junho de 2025e ele valor de mercado é estimado em US$ 170 milhões.

Torcedores do Arsenal Piers Morgan chegou a fazer um apelo público para que 24 anos para se juntar ao Artilheirosexpressando sua desaprovação pelo tratamento recebido pelo atacante.

Esta controvérsia pode potencialmente impactar Osimhen futuro com Nápoles e levar a negociações contratuais mais complicadas.

Também foi noticiado nas redes sociais que o atacante deletou fotos dele com Nápoles dele Instagram perfil, o que seria mais um indicador de sua raiva com o clube.

Osimhen O próximo passo, dentro e fora do campo, será sem dúvida observado de perto tanto pelos entusiastas do futebol como pelos especialistas.