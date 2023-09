Sesi Alagoas OFERECE empregos para diversos ramos

O Sesi Alagoas, instituição do Sistema FIEA que há mais de 70 anos atua desenvolvendo, aprimorando e oferecendo serviços nas áreas de Segurança e Saúde para a Indústria e Educação para o mundo do trabalho, está com ótimos cargos disponíveis em Maceió. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira a lista de vagas:

Analista – Centro Internacional de Negócio – Maceió – AL – Efetivo;

Analista de Experiência do Cliente – Maceió – AL – Efetivo;

Analista de Inovação – Maceió – AL – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Financeiro – Maceió – AL – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Secretaria Escolar – Maceió – AL – Efetivo;

Auxiliar de Laboratório – Maceió – AL – Efetivo;

Orientador (a) educacional – Maceió – AL – Efetivo;

Técnico (a) em Radiologia – Maceió – AL – Efetivo.

Mais sobre o Sesi Alagoas

Sobre o Sesi Alagoas, podemos frisar que as soluções oferecidas visam a melhoria do ambiente de trabalho e da adequação da sua indústria às normas vigentes.

O objetivo é estimular um estilo de vida mais saudável para os industriários contribuindo para a diminuição dos índices de absenteísmo e para um consequente aumento da produtividade da sua empresa e ganho de competitividade no setor.

O Sesi Alagoas possui uma rede integrada de unidades fixas e móveis que atende a todo o Estado de Alagoas. Essa capilaridade permite a descoberta e atendimento mais efetivo das demandas da sua empresa, que pode receber a assessoria necessária para implantação de normas regulamentadoras e de aspectos legais, por meio de programas, avaliações técnicas e ambientais, diagnósticos, consultorias, cursos e ações educativas.

Como enviar o seu portfólio?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.