SEST SENAT anuncia VAGAS DE EMPREGO em 11 estados brasileiros; veja como se inscrever

SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) está com diversas vagas de emprego abertas para diferentes áreas de atuação, em 11 estados brasileiros e no Distrito Federal. Oportunidades abrangem desde cargos efetivos até posições reservadas para pessoas com deficiência (PcD).

Estados com Vagas Abertas

Oportunidades de emprego do SEST SENAT estão distribuídas entre os seguintes estados: Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Antes de se candidatar a uma vaga no SEST SENAT, é essencial conhecer o cargo. Para isso, é importante ler todas as informações no Manual do Candidato. Neste manual, você encontrará informações como:

Requisitos para ingressar na vaga

Atribuições (tarefas) do cargo

Salário oferecido

Benefícios concedidos ao contratado

Prazo de inscrição

Documentos necessários para a aplicação

Etapas do processo seletivo.

Vagas de Emprego Disponíveis no SEST SENAT

A lista de vagas abertas no momento inclui:

Analista Pleno I;

Analista Pleno III;

Assistente Administrativo – PcD;

Auxiliar Administrativo;

Auxiliar Administrativo – PcD;

Instrutor de Esportes;

Instrutor de Esporte e Lazer;

Instrutor de Operador de Computador;

Instrutor de Promotor de Vendas;

Instrutor Jovem Aprendiz (horista);

Instrutor Prático III;

Instrutor SENAT (Trânsito);

Instrutor SENAT (Línguas Inglês – Horista);

Instrutor SENAT (Línguas – horista);

Instrutor SENAT (Gestão);

Instrutor SENAT (Mecânica e elétrica – 22h);

Instrutor SENAT (Segurança do Trabalho)

Instrutor Trânsito;

Nutricionista;

Odontólogo (Clínico Geral);

Odontólogo (Periodontia);

Psicólogo.

É importante notar que a documentação deve estar legível e precisa ser anexada no momento da inscrição. Documentos enviados por e-mail não serão aceitos, e não é possível adicionar documentos após o envio da inscrição. Portanto, tenha cuidado neste momento e revise todas as informações para garantir que não haja erros.



Você também pode gostar:

Como se Candidatar às Vagas do SEST SENAT

Após compreender todos os detalhes sobre o cargo desejado, o candidato pode se candidatar seguindo o passo a passo na página do anúncio das vagas de emprego do SEST SENAT:

Clicar sobre o botão “Acessar a vaga”; Fazer login na sua conta no portal (ou criar uma nova, se ainda não tiver); Preencher o cadastro com informações pedidas; Anexar os documentos que comprovem o cumprimento de requisitos; Confirmar os dados e salvar.

Sobre o SEST SENAT

O Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte está presente em todo o Brasil, com mais de 160 unidades. Além de oferecer vagas de emprego, o SEST SENAT também possui cursos de qualificação e aprimoramento profissional totalmente gratuitos. As aulas podem ser presenciais ou on-line e são ofertadas tanto para os trabalhadores da empresa, como para o público em geral.

Vagas Americanas

Além disso, as Americanas oferta 1.200 vagas temporárias para Black Friday e Natal. As chances são para:

operador de empilhadeira, auxiliar, motorista com habilidade tipo D, operação de logística, assistente, fiscal e muito mais.

A empresa ainda oferta vagas para deficientes. Vale lembrar que as oportunidades são para oito estados do país, para o Rio de Janeiro, as chances são para a Seropédica, localizada na Baixada Fluminense. As demais vagas são para Curitiba/PR, Gravataí/PR, Cabo de Santo Agostinho/PE, Itapevi/SP, Barueri/SP, Uberlândia/MG e Belém/PA.

Trabalho temporário é vantajoso?

O trabalho temporário pode ter vantagens e desvantagens, e sua adequação depende das necessidades e objetivos individuais. Aqui estão algumas vantagens e desvantagens comuns do trabalho temporário:

Vantagens:

Flexibilidade: O trabalho temporário geralmente oferece maior flexibilidade em termos de horários e localização. Isso pode ser útil para pessoas que desejam equilibrar o trabalho com outras responsabilidades, como estudos, cuidados familiares ou busca por emprego em período integral. Experiência: Pode ser uma maneira de ganhar experiência em um campo específico ou em várias empresas e setores. Isso pode melhorar seu currículo e torná-lo mais atraente para futuros empregadores. Rápido Ingresso no Mercado de Trabalho: Trabalhos temporários geralmente têm um processo de contratação mais rápido, o que pode ser útil para quem deseja ingressar rapidamente no mercado de trabalho. Possibilidade de Efetivação: Alguns trabalhos temporários podem levar à efetivação em uma posição permanente, se você demonstrar bom desempenho e se encaixar bem na empresa. Variedade: Você tem a oportunidade de trabalhar em várias empresas e projetos, o que pode ser emocionante para pessoas que gostam de desafios e variedade em seu trabalho.

Desvantagens:

Falta de Estabilidade: Os trabalhos temporários normalmente não oferecem a mesma estabilidade de empregos permanentes. Você pode enfrentar períodos sem trabalho entre contratos. Benefícios Limitados: Os benefícios, como plano de saúde e férias pagas, geralmente são limitados ou inexistentes em empregos temporários. Salários Variáveis: Os salários podem variar dependendo do trabalho e do empregador. Alguns trabalhos temporários podem não pagar tão bem quanto empregos permanentes. Falta de Progressão na Carreira: Em alguns casos, os trabalhos temporários podem não oferecer oportunidades claras de progressão na carreira. Falta de Segurança no Emprego: Em situações econômicas instáveis, os trabalhadores temporários podem ser mais vulneráveis a demissões quando as empresas cortam custos.

É importante considerar suas próprias circunstâncias, metas e preferências ao decidir se o trabalho temporário é apropriado para você.