Sete maneiras principais de consertar a tela sensível ao toque da Toyota que não funciona

As telas sensíveis ao toque agora são comuns. Até o menor dos carros os possui. Do Chevrolet Leaf ao Mercedes Maybach, as telas sensíveis ao toque são apreciadas e importantes em todos os carros. De acordo com uma pesquisa realizada por um site popular, um sistema de infoentretenimento com tela sensível ao toque é o recurso mais desejável que um comprador de carro procura. Porém, pela manhã, quando você sai com seu Toyota e percebe que a tela sensível ao toque não está funcionando, pode ser doloroso.

Se a tela sensível ao toque do seu Toyota não estiver funcionando, não se preocupe. Isso pode acontecer com qualquer pessoa e a qualquer momento. Neste guia, ajudaremos a entender o que causa isso e como você pode corrigi-lo. Dito isso, vamos começar.

Por que a tela sensível ao toque do Toyota não funciona?

Pode haver vários motivos para a tela sensível ao toque do Toyota não funcionar. Em primeiro lugar, é possível que o fusível esteja queimado. Nesse caso, muitas coisas no seu sistema de infoentretenimento podem parar de funcionar. Fora isso, pode haver um problema de software. Fora isso, alguns dos outros motivos são:

Erros de software: Se houver bugs no sistema operacional do sistema de infoentretenimento do seu carro Toyota, a tela sensível ao toque pode não funcionar corretamente. Nesse caso, você precisará redefinir o sistema para os padrões de fábrica ou levá-lo a uma oficina autorizada.

Se houver bugs no sistema operacional do sistema de infoentretenimento do seu carro Toyota, a tela sensível ao toque pode não funcionar corretamente. Nesse caso, você precisará redefinir o sistema para os padrões de fábrica ou levá-lo a uma oficina autorizada. Problema no Android Auto/Apple CarPlay: Nesse caso, provavelmente, o problema é do telefone. Depois de tentar algumas etapas de solução de problemas listadas neste guia, você pode levar seu carro à oficina e consertar o sistema de infoentretenimento com defeito.

Nesse caso, provavelmente, o problema é do telefone. Depois de tentar algumas etapas de solução de problemas listadas neste guia, você pode levar seu carro à oficina e consertar o sistema de infoentretenimento com defeito. Cabos quebrados: Cabos quebrados geralmente são resultado de ataques de roedores como ratos ou camundongos. Se houver um cabo quebrado, pode ser extremamente difícil consertá-lo sem saber qual cabo é. Nesta situação, é melhor visitar uma oficina profissional ou autorizada.

Fora isso, não há problemas com as telas sensíveis ao toque da Toyota porque, assim como nos carros, os componentes elétricos também são muito confiáveis.

Como faço para consertar uma tela sensível ao toque Toyota que não responde?

Se o seu sistema de tela sensível ao toque Toyota não estiver funcionando, este guia o ajudará a consertar. Este guia é sinônimo do veículo que você está utilizando; pode ser um carro ou uma caminhonete, pois quase todos possuem a mesma unidade, mas os tamanhos são diferentes. Certifique-se de passar pelas correções na série em que são mencionadas.

1. Reinicie seu carro e sistema de infoentretenimento

O primeiro passo para consertar o problema da tela sensível ao toque do Toyota é reiniciar o carro. Reiniciar tem vários benefícios que corrigem, sem saber, vários problemas contínuos.

Se você não conseguir reiniciar o sistema de infoentretenimento porque a tela sensível ao toque não funciona, pressione e segure o botão de volume; quanto aos carros Toyota, funciona como botão de reinicialização. Pressione e segure o botão de volume por 10 segundos e o sistema será reiniciado.

Caso isso não ajude, agora você precisa reiniciar o veículo. Reiniciar o veículo é simples: desligue completamente o carro e retire as chaves. Se o seu carro não usa chaves, saia do carro e tranque-o. Agora, entre no veículo novamente e ligue-o. Verifique se a tela sensível ao toque do Toyota está funcionando ou não. Caso contrário, prossiga com a próxima correção.

2. Verifique se há danos no cabo

Se o seu sistema de infoentretenimento nem estiver ligando, é um sinal completo de que o cabo pode estar danificado. Se os cabos estiverem danificados, a tela do seu infoentretenimento nem mostrará nada, muito menos a tela sensível ao toque do Toyota não funcionará.

Não há uma maneira definitiva de decidir sobre danos no cabo porque há muitos fatores que podem levar a isso. Hoje em dia, ratos e camundongos são extremamente ativos e cortam os fios intencionalmente. Isso pode levar a problemas de fiação. Além disso, se você instalou algum acessório personalizado em seu carro, o mecânico pode ter cortado alguns fios para a instalação de novos acessórios, o que causou problemas nos fios.

Se você não tiver certeza sobre isso, leve seu carro ao centro de serviço autorizado mais próximo e faça uma verificação completa. Porém, lembre-se de que se os fios forem danificados pela instalação de acessórios de reposição, isso não será coberto pela garantia.

3. Problema com alto-falantes

Se você estiver tendo problemas com os alto-falantes, seu sistema não funcionará. Nesse caso, você pode estar pensando que sua tela sensível ao toque não está funcionando, mas na verdade é problema dos alto-falantes que não respondem ao que você está fazendo. Isso ocorre especialmente se você estiver tentando reproduzir uma música e os botões de reprodução e pausa não funcionarem.

Para isso, você pode tentar ligar para alguém e verificar se consegue ouvir a voz dela nos alto-falantes ou não. Se a tela sensível ao toque não estiver funcionando, use os controles montados no volante para certificar-se de que você consegue ligar ou atender uma chamada. Se os alto-falantes não forem os culpados, prossiga com a próxima correção.

4. Um fusível queimado é um problema irritante

Um fusível queimado no seu carro pode ser um problema muito frustrante. Se um fusível queimar, seu sistema de infoentretenimento nem ligará. Se é isso que você está enfrentando, verifique o fusível queimado.

Um fusível queimado geralmente é um problema de acessório de reposição que não foi instalado corretamente. Se o acessório externo tiver sido usado sem o uso de relés, o fusível poderá queimar sem motivo logo após ligar o carro ou picape Toyota.

Na maioria dos casos, você será saudado por um código de erro no sistema de informação, mas isso geralmente é visto em carros mais novos pós-2020. Se você tem um carro antigo, terá que contar com a ajuda de um profissional para entender o problema com a ajuda de um scanner OBD. Esse processo geralmente não é tão fácil quanto parece, então não faça isso sozinho, a menos que seja um veterano nesse processo.

5. Verifique se há tempo frio

Embora esta não seja uma forma segura de tiro, às vezes o frio extremo pode afetar as telas sensíveis ao toque. Hoje em dia, o uso de telas sensíveis ao toque resistivas é inexistente. Quase todo toque é capacitivo e eles registram toques por calor.

Se o tempo lá fora estiver extremamente frio e suas mãos também estiverem frias, a tela sensível ao toque pode se recusar a registrar os toques, o que pode fazer com que a tela sensível ao toque do Toyota não funcione.

Se você acha que esse pode ser o caso, ligue o aquecedor por algum tempo até que suas mãos e a tela sensível ao toque aqueçam um pouco. Quando aquecido, tente usar a tela sensível ao toque. Se você notar uma resposta lenta, o problema está perto de ser resolvido. Continue ligando o carro e o aquecedor e a tela sensível ao toque do Toyota deverão estar funcionando agora.

6. Bug de software

Um bug de software pode levar a muitos problemas, incluindo o não funcionamento da tela sensível ao toque do Toyota. Embora não seja imediatamente fácil entender uma falha ou bug de software, existem algumas dicas. Os mais comuns são:

Pressionar ou tocar em um botão leva a outra função, e não ao que se destina.

Tocar em um único botão leva a fazer várias coisas.

Girar o botão de volume resulta na mudança de faixa ou estação de rádio.

A tela pisca e reinicia sozinha.

As músicas são reproduzidas em uma velocidade mais alta que o normal.

Se você notar algum desses sintomas, é claro que o sistema de infoentretenimento do seu Toyota está apresentando falhas de software. Para você, a maneira mais fácil de contornar isso seria redefinir os padrões de fábrica. No entanto, se a redefinição de fábrica não ajudar, será necessário entrar em contato com a oficina autorizada local.

7. Bug no Android Auto e Apple CarPlay

Se a tela sensível ao toque do seu Toyota parar de funcionar assim que você conectar o Android Auto ou Apple CarPlay, pode haver um problema com seu telefone ou software. Se é isso que você está enfrentando, verifique nossos guias sobre como consertar o Android Auto e consertar o Apple CarPlay. Isso deve ajudá-lo com isso.

No entanto, se o problema não for com o Android Auto ou CarPlay, você precisará levar seu carro à oficina autorizada, pois seu sistema de infoentretenimento precisa ser atualizado. Esses problemas geralmente ocorrem quando o sistema está desatualizado e agora apresenta bugs.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode consertar o A tela de toque do Toyota não funciona. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver algum problema ou dúvida, comente abaixo.

