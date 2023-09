Sete maneiras principais de corrigir problemas de cartões Sassa que não funcionam

Se você mora na África do Sul, certamente já deve ter ouvido falar dos cartões Sassa. Agora o problema é que muitos usuários estão relatando que Os cartões Sassa não estão funcionando. Na semana passada, milhões de pessoas em toda a África do Sul tiveram muitos problemas com o seu cartão Postbank Sassa da África do Sul. Se você é um deles, não se preocupe. Neste guia, mostraremos como você pode consertar placas Sassa que não estão funcionando. Também abordaremos algumas das principais causas do não funcionamento dos cartões Sassa.

Por que os cartões Sassa estão diminuindo ou não sendo carregados?

Os cartões Sassa são fornecidos pelo governo e significa Agência Sul-Africana de Segurança Social. O cartão é fornecido pelo Postbank da África do Sul. Às vezes, o cartão Sassa não funciona sem motivo definido. No entanto, existem algumas causas potenciais que vale a pena conhecer. Aqui estão algumas das causas mais comuns para os cartões Sassa não funcionarem:

Problema no servidor: Às vezes, a culpa é toda do banco e, nessa hora, você não vai conseguir fazer muita coisa. Durante esses períodos, é melhor entrar em contato com o suporte ao cliente e relatar seu problema.

Às vezes, a culpa é toda do banco e, nessa hora, você não vai conseguir fazer muita coisa. Durante esses períodos, é melhor entrar em contato com o suporte ao cliente e relatar seu problema. PIN errado: Às vezes, os usuários podem inserir um PIN errado, principalmente devido ao teclado numérico recentemente oculto nos caixas eletrônicos. Se for esse o caso, diminua a velocidade e digite o número corretamente, caso contrário seu cartão poderá ser bloqueado.

Às vezes, os usuários podem inserir um PIN errado, principalmente devido ao teclado numérico recentemente oculto nos caixas eletrônicos. Se for esse o caso, diminua a velocidade e digite o número corretamente, caso contrário seu cartão poderá ser bloqueado. Cartão bloqueado: Se você digitou o PIN errado várias vezes, seu cartão poderá ser bloqueado. Ele também pode ser bloqueado se você não fizer nenhuma transação há muito tempo.

Se você digitou o PIN errado várias vezes, seu cartão poderá ser bloqueado. Ele também pode ser bloqueado se você não fizer nenhuma transação há muito tempo. Cartão Expirado: Em alguns casos, os cartões também expiram e, nesse momento, o seu cartão Sassa pode não funcionar. Normalmente, a data de validade de um cartão está impressa abaixo do número do cartão e você deve solicitar um novo antes que o antigo expire.

Estas são algumas das razões mais comuns para O cartão da Sassa não funciona. Se algum desses for o seu problema, você pode corrigi-lo facilmente seguindo nosso guia.

Como consertar o problema dos cartões Sassa que não funcionam

Se seus cartões Sassa não funcionarem, aqui estão algumas coisas que você pode fazer. No final, você terá seu problema resolvido. Mas certifique-se de seguir as etapas da série mencionadas.

1. Verifique se há fundos insuficientes

Nestes tempos difíceis, quando a economia de um país está em queda, pode ser difícil manter o saldo da sua conta. Você pode ter outras despesas que são igualmente importantes e, portanto, pode haver fundos insuficientes. Se for esse o caso, você precisa verificar o saldo da sua conta antes de sacar qualquer dinheiro do seu Cartão Sassa.

Além disso, certifique-se de não tentar sacar o valor muitas vezes, caso contrário, serão deduzidas taxas adicionais, o que novamente é um problema. Se você tiver fundos, mas os cartões Sassa ainda não funcionarem, prossiga com a próxima correção.

2. Verifique se há PIN errado

Hoje em dia, as fraudes e golpes estão sempre aumentando. Como resultado, para combater tais fraudes e atos enganosos, os bancos introduziram um novo sistema nos caixas eletrônicos que esconde o teclado numérico da pessoa. Nesse caso, é muito fácil inserir por engano outro número em vez do seu PIN real.

Se você digitou o PIN errado, isso é muito comum. No entanto, você deve olhar o teclado e inserir o PIN correto. Caso você insira o PIN errado três vezes, seu cartão Sassa ficará bloqueado por 2 dias. E se a mesma coisa acontecer novamente, seu cartão será incluído na lista de favoritos. Nesse caso, você não terá outra opção a não ser solicitar um cartão de substituição e isso infelizmente será cobrado pelo Postbank da África do Sul.

3. Verifique se o cartão expirou

Às vezes, os cartões Sassa expiram. Nesse momento, quando você fizer uma transação em um caixa eletrônico ou ponto de venda próximo, o pagamento com cartão será recusado. Você também verá algum tipo de código de erro no recibo impresso, mas isso não significa nada.

Veja, se o seu cartão estiver vencido, ele não funcionará nem será aceito em lugar nenhum. Uma maneira fácil de verificar se o seu cartão expirou é olhar na parte inferior do número do cartão. Haverá o mês e o ano de validade impressos. Se estiver desgastado, você pode iluminá-lo para verificar.

4. O cartão pode estar bloqueado

Conforme declarado anteriormente, se você digitou o PIN errado várias vezes, seu cartão poderá ficar bloqueado por 24 horas e depois para sempre. Se você cometeu esse erro, seu cartão pode ter sido bloqueado. A melhor maneira de verificar isso é fazer login no net banking e depois acessar a seção de cartões. Se você não vir nenhum cartão ativo em sua conta, seu cartão estará bloqueado.

Os cartões também podem ser bloqueados por motivos de segurança. Por exemplo, se você estiver tentando fazer uma grande transação on-line que não tenha feito antes, seu cartão poderá ser bloqueado por motivos de segurança. Fora isso, seu cartão expirou e isso também leva ao bloqueio. Vimos também que se você solicitou um cartão substituto, o cartão atual será bloqueado sem qualquer informação prévia. Porém, se você acha que seu cartão está bloqueado, é melhor entrar em contato com o banco.

5. Cartão danificado

Em alguns casos, seu cartão pode ser danificado. Se você simplesmente mantiver seu cartão no bolso e continuar usando-o regularmente, ele poderá ser danificado. A melhor maneira de evitar danos ao seu cartão é usar um porta-cartão adequado.

Às vezes, o cartão fica arranhado e isso também o danifica. Isso o torna inutilizável em caixas eletrônicos e pontos de venda porque a tarja magnética fica danificada.

6. Restrições de conta

Algumas pessoas usam regularmente seus cartões para grandes transações. No entanto, cada cartão tem os seus limites definidos pelo Postbank sul-africano. Este limite é conhecido como limite de retirada diária e limite de POS. Se você esgotou esse limite, o cartão Sassa pode não funcionar. A melhor forma de saber isso é entrando em contato diretamente com sua agência ou utilizando o Netbanking.

7. Problemas com servidores bancários

Às vezes, a culpa é dos servidores do banco e, nesse momento, você não pode fazer muito além de esperar. Embora esses tipos de situações sejam muito menos comuns, ainda assim. Os bancos trabalham com diferentes tipos de redes e, se alguma delas falhar, o seu cartão pode não funcionar. Nesse caso, o melhor é aguardar um pouco ou entrar em contato com o atendimento ao cliente do seu banco e informar o seu problema.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode consertar se os cartões Sassa não funcionarem. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou dúvida, comente abaixo para que possamos ajudá-lo.

LEIA TAMBÉM: