Setembro Amarelo: Prefeitura de Penedo promove ação de combate ao suicídio e a favor da vida

Uma grande mobilização promovida pela Prefeitura de Penedo nesta segunda-feira, 18, alertou a população sobre problemas como depressão, ansiedade, estresse e suicídio.

A caminhada que partiu da Praça São Judas Tadeu em direção ao Largo da Igreja São Gonçalo foi organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH).

Com a participação de servidores de outras secretarias municipais, vereadores, estudantes e professores de escolas públicas e particulares e do promotor de justiça João Batista, o ato em favor da vida é parte das atividades da campanha Setembro Amarelo.

“Estamos aqui numa caminhada a favor da vida, conscientizando estudantes e a população de Penedo com essa iniciativa que a colaboração de muitas pessoas e lembre-se: você não está sozinho, não desiste de você”, reforça a Secretaria Ana Teresa Lopes (SEMASDH).

Durante todo o percurso, a solidariedade humana foi destacada como fundamental para evitar o ato extremo de alguém tirar a própria vida.

“Nós apoiamos o Setembro Amarelo, é preciso atuar contra o suicídio, contra a depressão, contra a ansiedade, contra as pessoas que fazem com que as outras se sintam mal e hoje levamos as nossas mensagens nessa caminhada”, disse João Batista Santos Filho, representante do Ministério Público do Estado de Alagoas, titular da Promotoria da Infância e Adolescência em Penedo.

No Brasil, mais de dezesseis mil pessoas (16.262) cometeram suicídio em 2022, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, levantamento anual indica que houve um aumento de 11,8% em relação a 2021.

