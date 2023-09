Setembro Amarelo: SEMS Penedo realiza bate-papo sobre saúde mental com servidores públicos

O Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio, mês escolhido para a campanha porque, desde 10 de setembro de 2023 que a data é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.

E na noite desta terça-feira (26), a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) realizou um bate-papo sobre saúde mental com os servidores de diversas secretarias no Theatro Sete de Setembro.

O encontro trouxe como palestrantes a educadora física Cielle Morais e o psicólogo Vinícius Barbosa para falar da importância de melhorar a saúde mental em casa e no trabalho para uma plateia formada por servidores da Saúde, Educação, Assistência Social e da Secretaria da Mulher.

O suicídio é um problema de saúde pública. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), todos os anos morrem mais pessoas por causa do suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama – ou guerras e homicídios.

“O Setembro Amarelo é uma campanha muito importante que traz muitos resultados e nós conseguimos ampliar nossa visão para perceber algumas situações que não observamos diariamente. E o exercício não está ligado apenas para melhorar sua condição física, ele está ligado primordialmente ao tipo de pessoa que você quer ser. Quando você colocar a atividade física na sua rotina, você vai ser tornar uma pessoa mais confiante e vai melhorar ânimo para enfrentar as coisas do dia a dia”, explica Cielle Morais.

O suicídio ainda é visto como um tabu e ele pode afetar indivíduos de diferentes origens, sexos, culturas, classes sociais e idades. O bate-papo foi um momento para conscientizar a todos como lidar com os problemas e, principalmente, buscar ajuda.

“Setembro Amarelo é mês de celebrar alguma coisa? Depende. O que eu vim compartilhar com todos esta noite é olhar as coisas com uma nova perspectiva. Boa parte dos problemas que a gente tem, boa parte do equilíbrio emocional que temos alimentado vem da percepção que temos das coisas. Enquanto estamos aqui, uma ou duas pessoas cometerá suicídio no Brasil. Então, quero que vocês entendam que é possível viver bem e que a vida pode ser mais leve”, disse o psicólogo Vinícius Barbosa.

“Esse foi um momento de acolhimento dedicado aos servidores, porque sabemos da carga de trabalho do dia a dia. Então achamos importante fazer esse momento com eles para poder falar sobre saúde mental, falar sobre o processo de trabalho e deixa o espaço aberto para falar do que nos aflige”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

As ações focadas na saúde mental não param e nesta quarta-feira (27), às 20 horas, vai acontecer uma live no Instagram da SEMS (@saudepenedo) com a psiquiatra Dra. Rose Bezerra Lima, que vai tirar as principais dúvidas sobre o Setembro Amarelo e trazer muitas informações para quem precisa dar o primeiro passo para buscar ajuda.

E na quinta-feira (28), a Secretaria de Saúde de Penedo promove a Corrida Pela Vida, que vai acontecer às 16 horas, na Praça Jácome Calheiros, localizada ao lado do Colégio Imaculada Conceição.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social midia SEMS Penedo