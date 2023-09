Setembro com bolso cheio! Horóscopo chinês revela 3 signos que ganharão dinheiro nos próximos dias

Está esperando um Setembro com bolso cheio? Então, venha descobrir quais são os três signos do horóscopo chinês que ganharão muito dinheiro neste mês e que terão a prosperidade em seu dia a dia.

Todos os meses são feitas algumas previsões em relação ao horóscopo chinês para que as pessoas saibam o que podem esperar desse novo período. Assim, dentre elas, sempre há alguma em relação ao mundo financeiro.

A seguir, descubra quais os três signos que vão conquistar um progresso financeiro e entenda mais sobre como funciona o horóscopo chinês e quem é de cada um desses signos.

Setembro com bolso cheio para pessoas do signo do galo

As pessoas do signo de galo terão o setembro com bolso cheio e lideram a lista da prosperidade de acordo com as previsões da astrologia oriental. Então, podem esperar um momento de bonança.

Setembro será um mês de sorte para essas pessoas, em especial, no campo financeiro. Afinal, possuem a capacidade de descobrir as melhores oportunidades lucrativas se manterem a dedicação ao trabalho. Aliás, as pessoas desse signo nasceram com o propósito de terem uma renda maior.

Combinam entre as suas características a inteligência, a criatividade e o foco, portanto, têm mais chances de ter portas se abrindo e de alcançarem o sucesso financeiro que desejam. Por fim, as pessoas deste signo são as nascidas entre:

22/01/1909 a 09/02/1910;

08/02/1921 a 27/01/1922;

26/01/1933 a 14/02/1934;

13/02/1945 a 01/02/1946;

31/01/1957 a 17/02/1958;

17/02/1969 a 05/02/1970;

05/02/1981 a 24/01/1982;

23/01/1993 a 09/02/1994;

09/02/2005 a 28/01/2006;

28/01/2017 a 18/02/2018.

Destaca-se que se você nasceu entre 17h e 19h, o seu ascendente também é o galo.



Você também pode gostar:

Porco também terá prosperidade financeira

Outro signo que garante um setembro com bolso cheio é o de porco, ou javali. Então, são as pessoas nascidas em:

12/06/1923 – 04/0201924;

04/02/1935 – 23/01/2936;

22/01/1947 – 09/02/1948;

08/02/1959 – 27/01/1960;

27/01/1971 – 14/02/1972;

13/02/1983 – 01/02/1984;

31/01/1995 – 18/02/1996;

18/02/2007 – 41/01/2020;

23/01/2031 – 10/02/2032.

Essas são podem se preparar, porque por meio de suas conexões sociais vão ter muitas oportunidades que podem fazer com que a prosperidade chegue. Inclusive, a astrologia indica que elas podem receber um “empurrãozinho” graças às suas conexões”.

Com isso, as pessoas do signo de porco também garantem um setembro com bolso cheio, devido às oportunidades de negócio e com foco na construção de conexões fortes que podem ser a chave para relacionamentos benéficos.

Macaco também terá setembro com bolso cheio

Por fim, o último signo desta lista é o de Macaco, que vai garantir ganhos inesperados neste mês, que são frutos da adaptabilidade e da capacidade de encarar novos desafios neste período.

Os novos empreendimentos e oportunidades emergentes podem gerar grandes e boas conquistas e é necessário ter um espírito aventureiro para encará-los de frente. Portanto, eles atendem esse perfil e vão garantir um setembro com bolso cheio.

Para finalizar, conheça quais são as pessoas do signo de Macaco, ou seja, são as que nasceram nos seguintes períodos:

02/02/1908 a 21/01/1909;

20/02/1920 a 07/01/1921;

06/02/1932 a 25/01/1933;

25/01/1944 a 12/02/1945;

12/02/1956 a 30/01/1957;

30/01/1968 a 16/02/1969;

16/02/1980 a 04/02/1981;

04/02/1992 a 22/01/1993;

22/01/2004 a 08/02/2005;

08/02/2016 a 27/01/2017.

Por fim, se você nasceu entre 15h e 17h, de qualquer dia, seu ascendente também é macaco.

Entenda um pouco mais sobre o horóscopo chinês

Agora que já conhece quais são os signos que vão ter um setembro com bolso cheio, vale entender um pouco mais sobre a astrologia oriental. Afinal, a divisão não se dá por meses, mas sim por ano de nascimento.

O calendário chinês tem um ciclo de 12 anos, sendo um signo diferente por ano. Assim, são eles: o rato, o boi, o tigre, a lebre, o dragão, a serpente, o cavalo, o carneiro, o macaco, o galo, o cachorro e, por fim, o porco.