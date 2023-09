Setembro traz tempestades e muito calor. Confira

Como consequência direta do fenômeno El Niño, o mês de setembro trará tempestades e calor intenso. Nesse sentido, previsões indicam que a temperatura pode ficar ainda maior do que a registrada durante o mês de agosto.

No entanto, os efeitos climáticos devem se apresentar de diferentes formas em regiões específicas do país. Para saber mais como fica o panorama climático para o mês de setembro, preste atenção nas informações abaixo.

Setembro com tempestades e calor: como ficará o clima

Durante a primeira semana de setembro, algumas regiões vão experimentar uma queda brusca na temperatura. Este é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, por onde uma frente fria irá passar logo no começo do mês. No entanto, trata-se de um panorama passageiro.

Ao longo dos primeiros 15 dias do mês, a tendência é de calor intenso em todo o país. Nesse sentido, as regiões Norte e Centro-Oeste podem registrar temperaturas de até 40 graus durante esse período. Até mesmo São Paulo e Rio de Janeiro não terão efeitos duradouros da frente fria.

Além disso, o quadro de setembro com tempestades e calor também chama a atenção para as chuvas em todo o país. No entanto, a região sul deve ser a mais afetada com esse quadro, com possibilidade de pancadas de chuva frequente e queda de granizo.

Chuva acima da média também em outras regiões

Embora os estados do Sul do país sejam os mais afetados por chuvas frequentes, outras regiões também terão pancadas volumosas. Nesse sentido, o alerta fica principalmente para:



Espírito Santo;

Rio de Janeiro;

Minas Gerais;

Mato Grosso do Sul;

São Paulo.

Outros locais que experimentam um período de seca prolongado também devem registrar chuvas. Nesse sentido, destaca-se o nordeste e o centro-oeste. Com relação as temperaturas registradas ao longo desse período, elas ficarão de 3 a 4 graus acima da média para o mês.

Outros efeitos do El Niño além de setembro com tempestades e calor

Ao longo do mês de setembro, a expectativa é de que haja uma diminuição das chuvas a partir da segunda quinzena. No entanto, durante esse período várias regiões do Brasil devem passar por uma nova queda na temperatura. Isso deve amenizar o calor, sem trazer frio significativo.

Por outro lado, meteorologistas apontam que, devido ao El Niño, este ano conta com o maior aquecimento do Pacífico para o mês desde 2015. Como resultado, o padrão de chuva frequente e ondas de calor intenso deve ser predominante durante todo o mês.

De acordo com algumas previsões, a partir do mês de outubro a tendência de chuvas deve seguir. Com relação ao calor, algumas regiões registrarão passagens de frentes frias, o que deve amenizar as altas temperaturas. Mas em geral, é difícil haver o registro de frio intenso.

Seja como for, a presença do El Niño, que começou a ser sentida desde o mês de junho no país, segue impactando o tempo. Por isso, é importante levar em consideração os alertas de setembro com tempestades e calor em grande parte do país.