SETUREC e SEMU Penedo participam de visita técnica em Pindorama para análise e criação de nova rota turística

A Rota do Coco prevê a valorização da gastronomia e do comércio local

A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) e da Secretaria Municipal da Mulher (SEMU), participou de visita técnica em Pindorama para conhecimento, análise e potencial criação de uma nova rota turística.

A iniciativa do Sebrae Alagoas e da Instância de Governança Caminho das Águas para a Rota do Coco, como foi denominada, tem como objetivo fortalecer o turismo na região Sul de Alagoas e também prevê a valorização da gastronomia e do comércio local.

A SETUREC foi representada pelo gestor da pasta, Jair Galvão, e pelo assessor técnico de Turismo, Ulysses Pinheiro. Já a SEMU, pela secretária Mariana Barbosa. O famtour realizado nesta terça-feira, 11, contou com a presença de agentes de turismo e de vários atores do setor turístico, dentre eles representantes de passeios e receptivos e do turismo rural e de aventura.

O grupo conheceu alguns projetos sociais da Cooperativa Pindorama, o Memorial Renné Bertholet, degustou a culinária da região, experimentou itens fabricados na indústria e participou de uma apresentação da RPPN Planalto, unidade de conservação da Mata Atlântica situada no município de Penedo, com potencialidade de trilhas.

A programação se estendeu durante todo o dia, incluindo o município de Coruripe, onde o grupo conheceu o artesanato da palha de ouricuri, matéria-prima genuína da região, antes de seguir para Marechal Deodoro, Massagueira e Coqueiro Seco.

“A criação de roteiros integrados é uma grande oportunidade de fortalecer e induzir outros turistas, não somente para Penedo, como para outros municípios e regiões parceiras. Pindorama tem parte de seu território em Penedo e isso só incrementa o portfólio de produtos no nosso destino”, disse Jair Galvão.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC