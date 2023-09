Seu feijão queimou? Recupere o sabor e o aroma com essas dicas simples

É muito frustrante quando você está cozinhando, se descuida por alguns minutos e quando vai ver, o feijão queimou, não é mesmo? Afinal de contas, o cheiro e o gosto de feijão queimado são muito invasivos e podem tirar todo o sabor do restante da comida, arruinando sua refeição.

Felizmente, é possível recuperar o prato, sem a necessidade de jogar tudo fora e botar outro para cozinhar. E para te provar isso, hoje trouxemos uma lista de truques que você pode usar para recuperar seu feijão e a sua reputação como cozinheiro!

Assim sendo, não deixe de ler até o final para não perder nada importante.

O que fazer se o feijão queimou?

Se o seu feijão queimou, não se desespere. Isso acontece com praticamente todo mundo. Às vezes por alguns segundos de descuido, às vezes por conta de uma panela de pressão ou marca de feijão novos, enfim. O fato é que queimar uma panela de feijão cozido deve ser algo que todo mundo que cozinha já fez em algum momento da vida.

Portanto, caso isso aconteça com você, o primeiro passo é não se preocupar, mas pensar que agora você entrou para um clube gigantesco! O segundo passo é usar essas dicas simples, mas infalíveis que trouxemos para você.

1. Retire o feijão com cuidado da panela

Quando perceber que o feijão queimou, é importante agir rapidamente. Isso porque, quanto mais você demorar, maior será o nível de queimadura dos grãos e mais difícil será recuperar o seu prato.



Sendo assim, desligue o fogo e remova a panela do fogão imediatamente para evitar que o sabor queimado se espalhe ainda mais. Depois, coloque a panela sob a água corrente para a pressão sair. Então, pegue uma colher de pau e retire cuidadosamente o feijão que fica por cima, evitando misturá-lo com o do fundo.

Isso porque, no geral, é de baixo para cima que a comida queima. Dessa forma, você pode recuperar o que não foi atingido e descartar o que foi.

2. Adicione carnes defumadas para disfarçar o sabor

Uma maneira eficaz de disfarçar o sabor queimado é adicionando carnes defumadas ao feijão. Linguiça calabresa, bacon ou paio são excelentes opções. Afinal, como essas carnes já tem um gostinho e também cheiro de fumaça, podem se misturar com os do feijão, deixando-o agradável ao paladar ao invés de incomodar na hora de comer.

Assim, corte as carnes defumadas em cubos pequenos e frite-os em uma frigideira separada até dourarem. Em seguida, junte-as ao feijão e deixe cozinhar por mais alguns minutos.

Assim, o sabor defumado das carnes contribuirá para equilibrar o gosto excessivamente queimado.

3. Utilize temperos saborosos e aromáticos o sabor se o feijão queimou

Outra forma de recuperar o sabor do feijão é utilizando temperos aromáticos. Alho, cebola, cominho, louro, salsinha e cebolinha são algumas opções que podem ajudar a disfarçar o gosto queimado.

Assim sendo, pique finamente esses temperos e adicione à panela do feijão, deixando cozinhar por mais tempo para que os aromas se misturem. Com isso, o tempero extrairá o sabor queimado e trará um toque especial à sua receita.

4. Adicione caldo de legumes ou água quente

Se o feijão queimou e se ressecou, ficará com uma consistência muito grossa ou seca. Para resolver isso, adicione um pouco de caldo de legumes ou água quente. Isso porque esses líquidos ajudarão a recuperar a textura do feijão, hidratando-o novamente e tornando-o mais cremoso e suave.

Uma dica adicional é incorporar o caldo ou a água lentamente, de forma gradual, a fim de evitar que o feijão adquira uma textura excessivamente líquida.

5. Aposte em um truque infalível se o feijão queimou: a batata

Algo que você pode fazer se o feijão queimado estiver realmente com um sabor forte e desagradável, experimente adicionar uma batata em pedaços à panela durante o cozimento.

A batata ajudará a absorver o gosto queimado e deixará o feijão com um sabor mais suave. Lembre-se de remover a batata após o cozimento, antes de servir o feijão.

Afinal, esse legume não é para comer, mas para sugar para si o gosto ruim quando o feijão queimou. Então, se você comê-la, vai sentir esse sabor desagradável de qualquer maneira.

Agora que você está ciente do que fazer ao perceber que o feijão queimou, é crucial agir rapidamente e aplicar essas dicas para recuperá-lo, garantindo que nunca mais perca uma panela de feijão cozido!