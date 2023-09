Sextou! Confira as três melhores cervejas puro malte vendidas em supermercados

Com o final de semana chegando, nada melhor do que escolher uma das melhores cervejas puro malte para degustar. Nesse sentido, separamos três opções de destaque capazes de agradar aos mais variados tipos de paladar.

Além disso, graças ao calor fora de época apreciar uma boa gelada hoje e nos próximos dias se torna ainda mais especial. Por isso, veja as melhores opções de cerveja puro malta que estão disponível em supermercados por preços acessíveis.

Quais as melhores cervejas puro malte de fácil acesso?

Atualmente, há dezenas de cerveja puro malte nacionais e importadas no Brasil. Muitas acabam agradando paladares específicos, mas há sempre as queridinhas entre o público. Nesse sentido, de acordo com especialistas, três marcas se destacam.

Spaten

Em primeiro lugar, está uma das cervejas mais antigas do mundo. A Spaten foi criada em 1397 na cidade alemã de Munique, considerada a capital mundial da cerveja. E seus diferenciais, de acordo com os especialistas incluem:

Sensação agradável ao paladar, com tons de biscoito após a degustação;

Leveza e facilidade para beber, com nível de espuma estável que não estufa;

Baixo amargor, embora esteja aparente em seus tons;

Bebida fresca com tons de cereais e levemente frutada.

Amstel

Seguindo com as melhores cervejas puro malte vendidas em mercado, temos essa marca de Amsterdã. Fundada em 1870 e adquirida pela Heineken em 1968, ela preserva a tradição e a qualidade de seu produto original. Nela há destaque para:

Equilíbrio perfeito entre notas de malte e de flor de lúpulo;

Leve oxidação e sabor equilibrado que remete a pães caseiros;

Além disso, um amargor presente na medida certa, leve e agradável.

Império

Fechando a lista, temos uma marca de cerveja diferenciada por vários motivos. Lançada pela cervejaria cidade imperial em 1996, ela é a mais nova da lista, mas há uma série de qualidades. Assim, de acordo com especialistas, essa bebida apresenta as seguintes características especiais:

Aroma agradável, que remete ao pão e ao biscoito cream-cracker;

Perfeito equilíbrio, com bastante leveza e de fácil ingestão;

Leve acidez, que torna sua degustação ainda mais prazerosa.

Preços das melhores cervejas puro malte no mercado

Além do gosto superior e de suas várias qualidades, essas cervejas também tem um preço acessível. Na maioria dos supermercados, você pode encontrar uma lata de 350 ml de Spaten na base de R$ 4,00. Esse é um preço bastante competitivo e que vale a pena.

Já uma lata de 350 ml de Amstel pode ser encontrada na base de R$ 3,70. E por ordem de lista e de valores, a cerveja Império também é bastante acessível. Uma lata de 350 ml tem um preço médio de R$ 2,80. Lembrando que essa é uma base média de preço, que pode variar conforme a região do país em que você está.

De qualquer forma, estas são as melhores cervejas puro malte vendidas em supermercado. Elas são bebidas perfeitas para aproveitar o calor atual, e contam com ótimo custo-benefício. Assim, basta escolher a sua preferida e aproveitar.