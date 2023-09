Shakira acusada de plágio por sua última música: Tenho que receber uma indenização

Shakira voltou aos holofotes da mídia com sua nova música que deve ser um sucesso mundial, assim como seus últimos singles. A mais recente é ‘El jefe’ e não escapou à polémica como foi o caso da sessão que fez com Barbear ou a colaboração que ela fez com Karol G..

A frase que mais chamou a atenção, por ser uma referência ao Gerard PiquéPai: “Dizem que não existe mal que dure mais de cem anos, mas ainda existe meu ex-sogro que não pisa no túmulo”, canta o colombiano.

Além de ter sido chamado por essa frase, agora surgiu outra polêmica com o videoclipe da música. Nesse caso a letra não é problema, seria a dança que Shakira faz no vídeo. Houve uma pessoa que considerou que isso é plágio.

Miriam Saavedra diz que Shakira copiou sua ‘dança do verme’

Miriam Saavedra, ex-vencedor do ‘Gran Hermano VIP 6’, disse ao programa Fiesta da Telecinco que a cantora copiou a ‘dança do verme’ que tornou famosa no reality show. “Estou um pouco chateado porque ela copiou meus passos, ela tem que me compensar”, garantiu Saavedra.

Os colaboradores do formato acharam que ela disse isso como uma brincadeira, mas a peruana falou sério. Além disso, o ex-vencedor do ‘GH VIP 6’ comentou que Gerard Piqué estava interessado nela há três anos.