Shakira lança prévia do novo single com Fuerza Regida chamado ‘El Jefe’

Shakira acessou o Instagram no sábado para dar aos fãs uma prévia de seu último single intitulado “El Jefe”, com participação Força Governada, uma banda regional de música mexicana com sede em San Bernardino, Califórnia. Ela compartilhou uma prévia da música, que deverá ser mais um hit da estrela colombiana.

A música e o videoclipe serão lançados na quarta-feira, 20 de setembro no YouTube. A incursão de Shakira na música regional mexicana foi uma surpresa agradável para seus fãs e para a indústria musical em geral. A artista demonstrou mais uma vez a sua versatilidade e capacidade de experimentar diferentes géneros, tornando-a uma das artistas mais influentes do mundo.

Shakira de chapéu e botas incendeia as redes sociais com prévia de “El Jefe”Roberto Ortega

No clipe, Shakira mergulha completamente no estilo regional mexicano, usando botas de salto alto, chapéu de cowboy e saia com franjas que ela balança graciosamente enquanto dança.

“El Jefe” é uma prova da capacidade de Shakira de transcender fronteiras e conectar-se com públicos de diversas culturas através de sua música.

No teaser da música, Shakira canta em espanhol: “Você sonha em sair do bairro. Você tem tudo para ser milionário. Os gostos caros, a mentalidade, só falta o salário”.