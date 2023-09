Shakira pronta para arrasar no VMA: ela está começando a dar prévias de uma performance para sempre

Fou fãs de esportes e aqueles que entendem o termo “regularidade” como algo positivo e que reflete constância em seu nível, a carreira de Shakira tem tido uma regularidade raramente encontrada no mundo da música.

Há 30 anos, a cantora barranquilla está no topo da lista dos artistas internacionais e não tem dado chance de sair de lá.

Reflexo disso é que na cerimônia do MTV VMAs (Video Music Awards) de 2023, a artista terá uma apresentação especial e um reconhecimento de grande magnitude.

Embora nem todos os detalhes sejam conhecidos, aos poucos foram sendo revelados alguns aspectos do que poderia ser a apresentação do artista colombiano em Nova Jersey, terça-feira, 12 de setembro.

Shakira faz isso de novo! Este vídeo de dança do TikTok é para alguém especial?Marca

Qual prêmio Shakira receberá no VMA de 2023?

Já foi confirmado que Shakira receberá o ‘Prêmio Video Vanguard’, que reconhecerá o impacto e a influência de Shakira na chamada “cultura MTV” por meio de seus vídeos e produções audiovisuais.

Esse prêmio, em 1991, também foi nomeado MTV Michael Jackson Vanguard Award, por razões óbvias que ligam o falecido ‘Rei do Pop’ ao desenvolvimento de videoclipes.

Artistas como Beatles, David Bowie, Madonna, Peter Gabriel, o próprio Michael Jackson, Janet Jackson, Bon Jovi, Guns N’ Roses, The Rolling Stones, Tom Petty, REM, Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers, U2, Duran Duran, Britney Spears , Justin Timberlake, Beyoncé, Rihanna, Pink, Missy Elliott e Nicki Minajrecebem este prêmio desde a sua criação.

Pois bem, ‘Shak’ será a primeira latino-americana a ser homenageada desta forma, com todos os méritos e amplas provas de que merece.

O problema de Shakira por sua atuação no VMAs 2023

Para confirmar isso Shakira merece esse reconhecimento, ela mesma compartilhou um vídeo em que mostra o problema que teve nos últimos dias para definir como concentrará toda a sua carreira em uma única apresentação.

Com cara de preocupada, mãos na cabeça e cercada por sua equipe, você confere o vídeo do momento tenso pelo qual passaram.

Não se sabe se Shakira apresentará todos esses vídeos no VMA do dia 12 de setembro, mas é compreensível por que eles tiveram tanta dificuldade em resumir uma carreira de tanto sucesso, tantos vídeos para relembrar, em um só show.

Shakira e Karol G vão se apresentar juntas no VMA de 2023?

Até o momento não foram revelados segredos ou surpresas de que eles estarão no palco com ‘Shak’, mas rumores se espalharam e também há sinais de que será um show inesquecível.

Isto coincidiu com Karol G’s postagens em suas redes sociais sobre as marcas dos treinos para o VMA de 2023.

A partir desse momento começaram as especulações e rumores sobre a possibilidade de ver os dois cantores colombianos no palco, principalmente para o final do show, quando TQG será visto ao vivo pela primeira vez e com os dois cantores colombianos.

Para fechar a lista de tantos boatos, já foi dito que a equipe de dançarinos que sempre acompanha Shakira já estaria em Nova York, abrindo espaço para uma performance memorável que ficará para a história por ter vencido o ‘Michael Jackson Video Vanguard Award’.

Os vídeos mais importantes de Shakira

‘Magia’

‘Eu vou com você esta noite’

‘Porcos’

‘Você será a história da minha vida’

‘Estou aqui’

‘Onde você está, querido?’

‘Pés descalços’

‘Um pouco de amor’

‘Você ama, você mata’

‘Cega surda e muda’

‘T’

‘Inevitável’

‘Não acredito’

‘Olhos’ como’

‘Sempre, sempre’

‘Debaixo de suas roupas’

‘Objeção’

‘Deixo-te Madrid’

‘Deixe-me ficar com você’

‘Único’

‘Poema para um cavalo’

‘A tortura’

‘Não’

‘Não se preocupe’

‘Dia de janeiro’

‘A parede’

‘Quadris não mentem’

‘Ilegal’

‘Lindo mentiroso’

‘Eu quero mais’

‘Aqueles da intuição’

‘Existem amores’

‘She Wolf’

‘Fiz de novo’

‘Me dê isto’

‘Cigano’

‘Waka Waka’

‘Louca’

‘Sai o sol’

‘Raivoso’

‘Todos juntos’

‘Viciado em você’

‘Começar’

‘Não consigo lembrar de te esquecer’

‘Império’

‘Ouse (La la la)’

‘Minha verdade’

‘Experimente tudo’

‘De bicicleta’

‘Chantagem’

‘Já visto’

‘Como eu’

‘Eu apaixonado’

‘Cão fiel’

‘Armadilha’

‘Clndestino’

‘Nada’

‘Eu gosto’

‘Garota como eu’

‘Não espere acordado’

‘Não se preocupe’

‘Monótono’

‘Sessões de música Bzrp, vol. 53’

‘TQG’

‘Acróstico’

‘Copo vazio’