Shakira se junta a Beyoncé, Madonna e outras lendas da música como ganhadora do Video Vanguard Award da MTV

Shakira fez história ao se tornar o primeiro artista sul-americano a receber Prêmio Vídeo Vanguarda da MTV. O quatro vezes vencedor do VMA foi homenageado por Wyclef Jean na noite de terça-feira, que a chamou de “gênio musical”. Em seu discurso de agradecimento, Shakira agradeceu à MTV pelo apoio ao longo de sua carreira: “Quero agradecer às pessoas que desempenharam um papel fundamental na minha história visual. .”

Antes de aceitar a homenagem, Shakira fez uma performance épica de 10 minutos apresentando um medley de seus maiores sucessos, incluindo “Sempre, em qualquer lugar“,” “Quadris não mentem” e muito mais. O set não apenas viu o público dançando junto, mas Shakira também fez crowd surf em um ponto.

Ao longo de sua carreira, Shakira continuou a quebrar recordes musicais. Só neste ano, ela se tornou a primeira cantora a estrear no Top 10 da Billboard Hot 100 com uma faixa em espanhol com “Sessões de música BZRP Vol. 53” e depois com “TQG“um mês depois. Ela também fez história no Top 3 da Billboard Latin Pop Airplay Chart.

“Shakira é uma verdadeira força global que continua a inspirar e influenciar as massas com sua habilidade musical única. Ela é uma pioneira para as mulheres em todo o mundo e uma das primeiras artistas a liderar a globalização da música latina”, disse Bruce Gillmer, presidente de música, talento musical, programação e eventos, Paramount e diretor de conteúdo, música, Paramount+. “Seu enorme impacto no cenário musical será duradouro enquanto ela continua a criar e divertir no mais alto nível.”

Ela se junta a Beyoncé, Madonna e outros

Shakira se junta a uma prestigiada lista de ganhadores do Video Vanguard Award, incluindo Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Janet Jackson, LL Cool J, Jennifer Lopez, Rihanna, Justin Timberlake e Missy Elliott. David Bowie, os Beatles e o diretor Richard Lester dividiram a honra no primeiro VMA em 1984.

Os VMAs de 2023 foram transmitidos ao vivo no Prudential Center de Nova Jersey na terça-feira. Shakira foi indicada a quatro prêmios este ano, incluindo melhor colaboração, melhor latim (duas indicações na categoria) e artista do ano. Esta última conquista consolida seu status como uma das musicistas mais influentes do nosso tempo.