Shannon Beador supostamente embriagada em bar antes da prisão, ‘Bitching’ sobre Alexis

Shannon Beador estava supostamente muito bêbada antes de seu acidente de carro e prisão por dirigir alcoolizado – fomos informados de que ela estava em um bar próximo, reclamando de uma certa ex-estrela de ‘RHOC’.

Uma testemunha disse ao TMZ… Shannon estava com seu amigo e parceiro de negócios, Steve Müller, no “A Restaurant” – esse é o nome verdadeiro – em Newport Beach, CA, no sábado à noite. Para sua informação, o local fica a cerca de 800 metros de onde ela está bateu o carro dela mais tarde naquela noite.

Disseram-nos que Shannon parecia embriagada enquanto estava no bar o tempo todo, mas não está claro exatamente o que ela estava bebendo. Como disse uma testemunha… ela era barulhenta e barulhenta durante a noite, com os braços balançando no ar.

Um fã até tirou uma foto com a estrela do reality conforme a noite avançava.

Disseram-nos que Shannon foi ouvida em determinado momento reclamando da ex-estrela de ‘Housewives’ Alexis Bellinoque também estava no restaurante – embora isso supostamente não tenha impedido Shannon de reclamar dela para outras pessoas próximas, com verdadeira animosidade no ar.

Alexis reconhece que estava no restaurante OC com amigos e viu Shannon, e nos diz: “Shannon e eu não interagimos naquela noite, mas me entristece muito saber que ela pode nutrir sentimentos negativos ou ressentimentos em relação a mim, já que eu não estava envolvido no processo de Jim Bellino contra Shannon” e deseja a ela tudo de bom.

Caso você não saiba, Alexis está se referindo ao ex-marido, Jimque entrou com um pedido de um milhão de dólares processo por difamação contra Shannon e Juiz Tamra em 2018, alegando que falaram bem sobre seu negócio em um podcast.



