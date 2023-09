Shannon Beador surge após prisão por DUI com o ex-namorado John Janssen

Shannon Beador está no modo de descanso e recuperação depois de bater o carro e ser presa por DUI – e novas fotos mostram ela sobrevivendo com uma ajudinha de ninguém menos que seu ex-namorado, John Janssen .

Shannon subiu as escadas na terça-feira, com John logo atrás. Você pode ver que o braço esquerdo dela está enfiado dentro da jaqueta, e o fotógrafo no local diz que ela poderia estar usando uma tipoia… sugerindo que ela se feriu no acidente.